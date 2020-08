El dirigente del Frente de Defensa, Freddy Llaique, señaló que el alcalde de Condoroma fue calificado como "traidor". | Fuente: Cortesía / Referencial

Los dirigentes y pobladores de la provincia de Espinar, en la región Cusco, desconocen el documento suscrito por el alcalde distrital de Condoroma, Saturnino Toledo Ollachica, mediante el cual garantiza un clima de paz social en esa provincia para resolver con el Gobierno sus demandas, manifestó el dirigente del Frente de Defensa de Espinar, Fredy Llaique.

El dirigente aseguró que Toledo ha sido declarado hace un tiempo como "traidor" del pueblo.

Llaique aseveró que el acta firmada por el alcalde de Condoroma es una posición particular del burgomaestre con sus regidores, que no es compatible con la mayoría de alcaldes distritales de Espinar, quienes apoyan su plataforma de lucha. Sin embargo, reconoció que las coordinaciones no se realizan con todas las autoridades municipales.

El dirigente señaló que se espera la respuesta de la PCM hasta hoy, sino desde mañana se radicalizarán las medidas. | Fuente: Cortesía / Referencial

"No hay un documento donde esté el nombre de los alcaldes o la firma de los alcaldes, solamente de un alcalde que es de Condoroma a quien hace tiempo lo hemos nombrado como traidor del pueblo. Ahora la provincia de Espinar está pacífico, no está todavía radicalizado mientras que no haya respuesta hasta el día de hoy que se vence las 72 horas, yo creo que mañana (jueves) ya se van a tomar las acciones radicales", señaló Llaique.

Llaique señaló que mañana se realizará una asamblea popular con autoridades, organizaciones sociales y el pueblo para determinar acciones si no reciben una respuesta por parte del Estado.

El paro indefinido en Espinar cumple 22 días. La población rechazó una reunión con una comisión de alto nivel prevista para el 7 de agosto y, a través de un comunicado, le dio un plazo de 72 horas a la PCM, que vence hoy, para que forme otra comisión integrada por seis ministros.

Llaique puntualizó que, de no obtener respuesta, la medida de lucha se radicalizará.