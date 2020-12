Decenas de pobladores de Machu Picchu se movilizan para exigir que el diálogo con autoridades nacionales se realice en su jurisdicción. | Fuente: Cortesía

Decenas de pobladores de Machu Picchu, en la región Cusco, se movilizan en el distrito para exigir que el diálogo con autoridades nacionales se realice en su jurisdicción y no en Cusco ciudad.

El dirigente Óscar Valencia Aucca dijo en RPP que los pobladores no tienen forma de llegar a la reunión sobre la regulación de los pasajes con precios módicos para turistas nacionales, por lo que señaló que ellos ni sus autoridades municipales asistirán al encuentro que se realiza en las instalaciones del Gobierno Regional de Cusco.

“Esto genera un malestar no solo para el pueblo de Machu Pichu, porque a eso le llamamos la prepotencia del centralismo de no comunicar (que la reunión sería en Cusco) de no cumplir sus compromisos, quieren hacer una mesa (de diálogo) en Cusco cuando para nosotros es todo un problema trasladarse”, señaló.

Según Valencia Aucca, el compromiso era reunirse en el mismo Machu Picchu para solucionar el pliego de reclamos del servicio ferroviario, a fin de garantizar el viaje de al menos 900 visitantes por día.





El dirigente Óscar Valencia Aucca dijo en RPP que los pobladores no tienen forma de llegar a la reunión en la ciudad de Cusco. | Fuente: Cortesía

En tanto en Cusco, el gobernador regional Jean Paúl Benavente se reúne con los viceministros de Turismo y Transportes y Comunicaciones, así como los representantes de OSITRAN y autoridades locales.

Mediante un comunicado, el Gobierno Regional de Cusco aseguró que la reunión no pudo realizarse en Machu Picchu por problemas logísticos advertidos desde los ministerios que participarían en la mesa de diálogo.

La concesionaria Ferrocarril Trasandino (Fetransa) decidió suspender el servicio ferroviario debido a anuncios de medidas de fuerza asumidas por pobladores de Machu Picchu.