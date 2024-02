Cusco Cusco: Hombre es denunciado por hacerse pasar como policía y ofrecer ingresos directos a Escuela de Oficiales

Dos padres de familia denunciaron ante la División de Investigación Criminal de Cusco que fueron estafados por un hombre que, tras hacerse pasar como policía, les ofreció que sus hijos ingresarían de manera directa a la Escuela de Oficiales de la PNP, a cambio de sumas de dinero que, de acuerdo con la denuncia policial, superan los 200 000 y 500 000 soles, respectivamente.

Se trata de Hermitaño Tecse y Basilia Flores, quienes denunciaron que fueron contactados por Vladimir Carbajal Caro, quien aduciendo tener contactos con altos mandos policiales y ser contador del ‘general Pantoja’, actual alcalde del Cusco y general en situación de retiro, les prometió que sus hijos ingresarían, pero que le debían de dar montos de dinero, celulares, laptops y hasta colchones para garantizar que ingresarán.

"Me dijo: 'sabes que no debes avisar a nadie, tu hijo irá a Lima directo. No va a tomar examen ni nada, es lo que me dijo. Dame 50 000 soles me dijo, luego me pidió laptop y celular", expresó Basilia Flores.

Caso en investigación

El coronel William Falcón, jefe de la Divincri Cusco, dijo que los hechos ocurrieron en el 2022 y el denunciado habría actuado en complicidad de otros dos de sus familiares. El caso ya fue comunicado al Ministerio Público, tras ser citado Vladimir Carbajal, decidió guardar silencio ante las acusaciones. El oficial no descartó que pueda haber más afectados.

El alcalde de Cusco, Luis Pantoja, también se pronunció ante este hecho debido a que fue aludido, desmintió cualquier vínculo con el presunto estafador y aseguró que lo denunciará e incluso se comprometió a contratar un abogado para que defienda a los afectados.