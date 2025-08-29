Cusco: liberan a mujer que pintó muro inca porque el Mincul no presentó el informe de valoración de daños a la Fiscalía

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A la falta del informe de valoración de daños, también se suma que la oficina de medicina legal debió entregar una pericia antropométrica | Fuente: RPP

Karen Sucno Mamani (26), la mujer que fue captada en video por una cámara de seguridad pintando con aerosol piezas líticas de un muro inca, fue liberada pese a haber sido detenida en el plazo de flagrancia delictiva.

Ello, debido a que la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco no entregó al despacho de la Fiscalía que investiga el caso el informe de valoración de daños, un aspecto importante como elemento de convicción para sustentar el requerimiento de prisión preventiva por el presunto delito contra el patrimonio cultural, indicó Erick Vera, jefe del órgano desconcentrado de control del Ministerio Público de Cusco.

A la falta del informe de valoración de daños, también se suma que la oficina de medicina legal debió entregar una pericia antropométrica para determinar con plenitud que la mujer detenida es la que pintó figuras con connotación sexual en un muro inca ubicado en la calle Inca Roca.

Esta pericia debe realizarse en Lima, manifestó Erick Vera, quien agregó además que la Fiscalía determinó que no existe peligro de fuga de la investigada.

"No se ha pedido una prisión preventiva porque no reúne las exigencias que amerita. El Ministerio de Cultura, la Dirección Desconcentrada no ha presentado el informe valorativo de daños que se haya generado contra el patrimonio y eso es sustancial como elemento de probanza", aseveró.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Ministerio de Cultura niega retrasos y afirma que actuaron de inmediato

Sobre el caso, el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Desconcentrada de Cultura Cusco, emitió un comunicado en el que sostuvo que, en cumplimiento de sus funciones, actuaron de inmediato y presentaron la documentación necesaria para las acciones de ley.

Además, precisó que no tienen facultad legal alguna para disponer la liberación de una persona detenida, y que es absolutamente falso que la liberación de la persona intervenida haya sido consecuencia de una supuesta falta de documentación por parte de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco.