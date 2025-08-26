Últimas Noticias
Detienen a policía por presunto homicidio de hombre en exteriores del estadio Inca Garcilaso de la Vega en el Cusco

"El móvil está por corroborar, pero se tiene la hipótesis de que se trataría de un móvil pasional, sentimental", apuntaron desde la PNP. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El brigadier PNP Job Tomayconsa Palomino habría disparado contra la víctima a las afueras del recinto. Primeras hipótesis sobre el crimen apuntan a un móvil pasional.

Cusco
00:00 · 01:21

Un brigadier de la Policía Nacional fue detenido tras protagonizar una gresca callejera que terminó en la muerte de un hombre, identificado como Aurelio Advíncula Quiñones.

El comandante Carlos Quispe Amoretti, jefe encargado de la Divincri Cusco, manifestó que el agente intervenido, identificado como Job Tomayconsa Palomino, se encontraba en su día de descanso y habría usado su arma de fuego personal para disparar contra el fallecido.

Desde la Policía Nacional, además, sostuvieron que, se trataría de una muerte asociada a un tema pasional, y que la investigación que se sigue a Tomayconsa Palomino es por el presunto delito de homicidio. 

"El móvil está por corroborar, pero se tiene la hipótesis de que se trataría de un móvil pasional, sentimental. Al parecer se habría producido un disparo con un arma particular, pero de propiedad de este efectivo policial", manifestó Quispe Amoretti.

Por su parte, los familiares de Advíncula Quiñones llegaron de la ciudad de Lima a Cusco. Ellos indicaron que el fallecido viajaba constantemente a la 'Ciudad Imperial' por temas laborales, pues se dedicaba a la venta de pinturas. Ellos exigieron justicia y esclarecer lo sucedido.

Cusco Policía Nacional

