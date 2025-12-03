Cusco: habilitan puente Ccollpa, vía de acceso a la Montaña de Siete Colores, tras colapso por crecida de río

Según Gercetur, el colapso del puente no produjo daños personales o vehículos afectados. | Fuente: Muncipalidad de Cusipata

El puente provisional Ccollpa fue nuevamente habilitado luego que su estructura colapsara debido al incremento del caudal del río Tigre. Así lo informó la Municipalidad de Cusipata, en la provincia de Quispicanchi, en Cusco.

Las autoridades de la ciudad imperial también informaron que el tránsito de vehículos hacia la Montaña de Colores o Vinicunca ya se encuentra totalmente habilitado, luego que las operaciones turísticas se suspendieran debido al cierre de la vía.

“Gracias a la rápida intervención de la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, con apoyo del PAR Cusipata y Serenazgo, el puente recibió el mantenimiento correspondiente y quedó nuevamente seguro y operativo”, señaló el municipio en su comunicado.

Cabe destacar que, previamente, la Gerencia de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur Cusco) informó que el traslado de visitantes en vehículos hacia la Montaña de Siete Colores sería por una vía alterna que pasa por el distrito de Pitumarca, en la provincia cusqueña de Canchis.

¿Se registraron daños tras el colapso del puente?

Según Gercetur, el colapso del puente no produjo daños personales o vehículos afectados. Sin embargo, el personal policial y de Serenazgo de la Municipalidad sí dispusieron medidas de seguridad para evitar el ingreso de automóviles y accidentes, las mismas que fueron levantadas tras la habilitación de la estructura.