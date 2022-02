Padre de niña se vistió de payaso para acompañarla y así reciba su vacuna como parte de la preparación para el inicio de clases. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jonathan Carlos

Una niña de 6 años llegó al vacunatorio instalado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en la ciudad del Cusco, para recibir su primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 junto a su papá disfrazado de “payaso”.

Alain Madueño Vásquez, exdecano del Colegio de Psicólogos del Cusco, contó a RPP Noticias que tomó esta decisión para darle más confianza a su pequeño.

“La he traído (así vestido) para darle fuerza y no tenga miedo. Hemos venido alegres a vacunarla. Queremos que todos vengan con sus hijitos, tráiganlos con ganas y alegría. Hay que buscar una forma divertida de traerlos a vacunar”, dijo.

Se trata del exdecano del colegio de Psicólogos del Cusco, Alaín Madueño, quien incentiva a los padres de familia a llevar a sus hijos a los vacunatorios de la ciudad. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jonathan Carlos.

Protegidos para el inicio de clases

Alain Madueño o payasito “Pepo” recordó la importancia de que los niños se vacunen antes del inicio de clases presenciales.

“Estamos viniendo con mucha alegría para que esté protegida ya que empieza el colegio. (Hay que) Animar a todos lo padres y niños a que estén aquí. Las vacunas son seguras, si no hubiera tenido mis dos dosis cuando me dio Covid-19, no estaría aquí”, indicó.

El padre de familia también aprovechó en recibir su tercera dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus, ya que esperó los tres meses después de haber recibido el alta médica tras infectarse..





En Cusco se impulsa la campaña "Vacuna Cole" una estratégica que busca inmunizar a más de 180 mil menores. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Geresa Cusco

Vacunación en niños cusqueños





En la región Cusco, el objetivo de niños a vacunar es de 180 mil, pero solo se inmunizó a poco más de 30 mil menores de 5 a 11 años. Según el gerente regional de Salud, Javier Ramirez, solo el 16% de menores recibió la primera dosis de la vacuna pediátrica contra la COVID-19.

ante esta situación, el funcionario pidió a los padres de familia llevar a sus hijos a los putos de vacunación de toda la región de tal modo que puedan estar protegidos y así asegurar su retorno a clases.

