Cusco: pasajeros esperan reanudación de vuelos en Aeropuerto Alejandro Velasco Astete tras suspensión de operaciones

Las pantallas de información para los usuarios aún no muestran el horario de la salida de vuelos del Aeropuerto Velasco Astete de Cusco. | Fuente: RPP

Los pasajeros van llegando desde muy temprano al Aeropuerto Velasco Astete de Cusco a la espera de que se reanuden los vuelos tras la suspensión de 12 horas por trabajos de mantenimiento en la pista de aterrizaje.

La medida de suspensión de vuelos desde y hacia la ciudad imperial estuvo vigente desde ayer, lunes, a las 8:00 p.m., y se prolongará hasta las 8:00 a.m. de este martes, según informó la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) a través de un comunicado.

Muchos pasajeros se encuentran esperando en la sala de embarque, entre ellos la señora Maribel, quien llegó a Cusco de vacaciones y para visitar Machu Picchu, acompañada de su menor hija y otros familiares.

“Mi vuelo estaba programado para las 8:00 de la mañana y me lo han postergado para las 8:42. Estoy esperando. Mi casa está sola y tengo que llegar porque no hay quien la vea, todos están trabajando y yo tenía que llegar a la casa hace rato. Tendría que estar en vuelo ya”, explicó.

Muchos pasajeros se encuentran esperando en la sala de embarque del aeropuerto cusqueño. | Fuente: RPP

Pantallas aún no muestran los horarios de la salida de vuelos

Un equipo de RPP llegó al terminal aéreo y constató que las pantallas de información para los usuarios aún no muestran el horario exacto en el que empezarán a salir los vuelos.

Sin embargo, según información de algunos viajeros, los vuelos están programados para salir hacia Lima a partir de las 8:30 a.m.