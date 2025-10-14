Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Cusco: pasajeros esperan reanudación de vuelos en Aeropuerto Alejandro Velasco Astete tras suspensión de operaciones

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Tras 12 horas de suspensión por mantenimiento en la pista de aterrizaje, varios pasajeros aguardan en la sala de embarque la reanudación de los vuelos hacia Lima.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Cusco
00:00 · 01:58
Las pantallas de información para los usuarios aún no muestran el horario de la salida de vuelos del Aeropuerto Velasco Astete de Cusco.
Las pantallas de información para los usuarios aún no muestran el horario de la salida de vuelos del Aeropuerto Velasco Astete de Cusco. | Fuente: RPP

Los pasajeros van llegando desde muy temprano al Aeropuerto Velasco Astete de Cusco a la espera de que se reanuden los vuelos tras la suspensión de 12 horas por trabajos de mantenimiento en la pista de aterrizaje.

La medida de suspensión de vuelos desde y hacia la ciudad imperial estuvo vigente desde ayer, lunes, a las 8:00 p.m., y se prolongará hasta las 8:00 a.m. de este martes, según informó la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) a través de un comunicado.

Muchos pasajeros se encuentran esperando en la sala de embarque, entre ellos la señora Maribel, quien llegó a Cusco de vacaciones y para visitar Machu Picchu, acompañada de su menor hija y otros familiares.

 “Mi vuelo estaba programado para las 8:00 de la mañana y me lo han postergado para las 8:42. Estoy esperando. Mi casa está sola y tengo que llegar porque no hay quien la vea, todos están trabajando y yo tenía que llegar a la casa hace rato. Tendría que estar en vuelo ya”, explicó.

Muchos pasajeros se encuentran esperando en la sala de embarque del aeropuerto cusqueño.
Muchos pasajeros se encuentran esperando en la sala de embarque del aeropuerto cusqueño. | Fuente: RPP
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Pantallas aún no muestran los horarios de la salida de vuelos

Un equipo de RPP llegó al terminal aéreo y constató que las pantallas de información para los usuarios aún no muestran el horario exacto en el que empezarán a salir los vuelos.  

Sin embargo, según información de algunos viajeros, los vuelos están programados para salir hacia Lima a partir de las 8:30 a.m.

Te recomendamos

RPP Data

Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?

Un informe de Essalud revela que los tiempos de espera para acceder a una cita médica siguen en aumento. Dependiendo de la región y especialidad, un paciente de Essalud puede esperar hasta cinco meses para ser atendido. Paloma Verano, periodista de RPP Data investigó cómo estas cifras reflejan las limitaciones del sistema de salud en el Perú. Además, conozca la versión de la institución.
RPP Data
RPP Data
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Cusco Aeropuerto Alejandro Velasco Astete del Cusco Aeropuerto Corpac

RPP TV

En Vivo

Más sobre Cusco

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA