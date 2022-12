Cusco: pasajeros varados por tercer día en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete piden vuelo humanitario [VIDEO]

El aeropuerto de Cusco permanece cerrado desde el lunes por disposición de la Corpac, luego de que una turba de manifestantes trató de ingresar de manera violenta a las instalaciones e hizo forados en el cerco perimétrico. | Fuente: RPP

Las puertas del aeropuerto Alejandro Velasco Astete del Cusco permanecen cerradas por tercer día, mientras grupos de pasajeros se encuentran varados a la espera de una oportunidad para tomar un avión.



Por estos días ellos han tenido que gastar más dinero de lo que habían proyectado en alojamiento y comida, aproximadamente hasta 250 soles al día.

El aeropuerto de Cusco permanece cerrado desde el lunes por disposición de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), luego de que una turba de manifestantes trató de ingresar de manera violenta a las instalaciones e hizo forados en el cerco perimétrico.

Piden vuelo humanitario



Kelly Muñunca, residente de Arequipa, indicó a RPP Noticias que llegó al Cusco el 9 de diciembre por vacaciones y ahora espera que las autoridades gestionen un vuelo humanitario.

"He venido yo, mi esposo y mis dos hijos. Hemos presupuestado todos nuestros gastos para el día lunes, que ya debía salir nuestro vuelo, y ahora ya no nos alcanza el presupuesto. Estamos gastando 250 soles diarios que escapan de nuestra economía. Hasta ayer estiré la plata, pero para hoy no me queda casi nadie. Estoy pidiendo a las autoridades que hagan un vuelo humanitario. Somos bastantes los que estamos acá y tenemos un trabajo a donde ir y corremos el riesgo de perderlo", dijo.

Otro ciudadano, Josué Quispe, señaló a RPP Noticias que necesita viajar a Lima para asistir al sepelio de su padre.



"A la empresa Corpac pido que haya un vuelo humanitario porque quiero estar con mi papá, mi papá ha fallecido ayer y quiero estar en el entierro. Estoy desesperado, no sé que hacer. Pido a las autoridades que haya un vuelo humanitario. Somos personas que tenemos necesidades. Por favor que nos atiendan. Estamos desde ayer. Les pedimos por favor", expresó.

