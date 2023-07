Cusco: por falta de boletos, visitantes se van sin conocer la maravilla de Machu Picchu

La poca disponibilidad de boletos para ingresar a la maravilla mundial Machu Picchu (Cusco), así como la desorganización, está generando muchos visitantes decidan regresar a sus lugares de origen debido a que no encuentran boletos disponibles.

Desde hace varios días, algunos ciudadanos decidieron regresar a sus lugares de origen. Es el caso de la señora Silvia Zorrilla, quien llegó desde la ciudad de Lima con varios de sus familiares, pero muchos de ellos se han descompensado y han tenido que retornar a la ciudad imperial de Cusco. Ella todavía espera conseguir a la maravilla mundial.

"Estábamos en el ticket cerca de las 11 y llega la autoridad municipal diciendo que no íbamos a poder tener tickets ayer miércoles y solo desde el día viernes. Esperamos porque la atención se suspendió, cuando retornamos a las 3 nos indicaron que no había tickets para el día viernes, nosotros nos habíamos registrado para hacer valer el registro. A las 4 a.m. de la noche hubo gente que registró de nuevo y la Policía se encargó del registro", declaró a RPP y mostró la queja de desorganización ante el gasto por hospedaje y pago.

"Son días de alojamiento, de pagos, hay personas que se han descompensado o no saben el grupo. Deja mal al país porque no dan información en concreto", añadió a RPP Noticias.

Por otro lado, un guía turístico que trabaja 20 años y denunció maltrato desde la pandemia por parte del Ministerio de Cultura (Mincul) porque está prohibido vender un día antes vender entradas para visitar Machu Picchu.

"Se aglomeran como 3 mil personas diarias. Se está maltratando al turista, no se le da la verdadera información. Nadie sabía que se tenía que hacer si tomar el control en la Municipalidad, la Policía y el Ministerio. No hacen nada por mejorar todo esto", declaró a RPP.

Asimismo, pidió la presencia de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, para que observe el panorama sobre los tickets para visitar una de las maravillas del mundo, así como realice una planificación al gobierno "porque no se soluciona el problema de aforo".

Servicio digital

El último martes, Tito Alegría, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), dijo en La Rotativa del Aire que se ha pedido al Ministerio de Cultura en repetidas ocasiones que se genere al 100% la venta digital de entradas al Santuario Histórico de Machu Picchu, a fin de evitar que los turistas nacionales y extranjeros hagan largas filas.

Dicha medida -indicó Alegría- también evitaría las reventas diarias de boletos. "El turismo viene atravesando desde el 2019 su momento más crítico y no ha habido una actitud por parte de los gobiernos en general de hacer del turismo la política de Estado que genere el bienestar, el desarrollo y el trabajo que tanto necesita nuestro país", lamentó.