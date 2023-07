Detector de Mentiras | Alex Flores: "Dina Boluarte podría renunciar y en cuatro meses tendríamos adelanto de elecciones"

El excongresista de Perú Libre Alex Flores se refiiró a la posibilidad de adelantar las elecciones generales en el Perú. Al argumentar su posición, dijo lo siguiente: "en el Congreso de la República hay muchas fuerzas y probablemente no nos pongamos de acuerdo. Pero la señora Dina Boluarte... ella podría renunciar y en cuatro meses tendríamos adelanto de elecciones".

Que no te enagañen, esto es mentira.

Una supuesta renuncia de la presidenta Dina Boluarte no haría que tengamos comicios en solo cuatro meses. La Ley Orgánica de Elecciones, en su artículo 82, señala que "la convocatoria a elecciones generales se hace con anticipación no menor a 270 días de la fecha del acto electoral". Es decir, nueve meses.

Especialistas en derecho electoral consultados por RPP Data confirman que, ante una eventual renuncia de la jefa de Estado, este es el plazo que se aplicaría.

El único caso en el que las elecciones podrían realizarse en un plazo de cuatro meses es cuando el Congreso es disuelto. En esta situación, la misma norma dice, en su artículo 85, que las elecciones se efectúan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución. Pero este no es el caso que plantea el congresista Alex Flores.

Que no te engañen, si renuncia la presidenta, no tendríamos elecciones en cuatro meses. Lo que afirma el Congresista Alex Flores no tiene base en la ley vigente.

