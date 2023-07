Santa Anita: denuncian que circo de 'Barney achorado' es víctima de extorsión

Wilfredo Melendez, dueño del circo 'Barney achorao', denunció ser víctima de extorsionadores que ofrecen servicios de seguridad a cambio de dinero para cuidar el local ubicado en el distrito de Santa Anita.

Melendez sostuvo que han recibido amenazas y presiones para aceptar dicho pedido, pero aún mantiene la alegría de por medio para los ciudadanos que vienen a su espectáculo.

“Siempre por ahí llega gente de mal vivir, pero uno siempre con la fe. Se acercaron unos muchachos a los integrantes que trabajan acá, pero manteniendo la calma, sin desesperarse ya que es un circo pequeño de barrio donde no hay plata”, declaró a RPP.

Melendez mencionó que los presuntos extorsionadores llegaron en horario no laboral para acercarse a sus compañeros por el servicio de seguridad. Agregó que ya dio notificación al alcalde del distrito y que ha recibido el apoyo de personal de Serenazgo que cuida el alrededor de la zona.

Asimismo, descartó que haya habido un peligro para el público que asiste al circo.

"No hay que hablar cosas que no son, no hay que exagerar. Es un espectáculo familiar [el circo] es lo más maravilloso. [Seguridad] eso es el trabajo de la Policía. Hay que confiar en las autoridades", mencionó.

El circo tiene su función todos los días a las 6 p.m. y 8 p.m con precios de 10 soles para los niños.

Roban equipos y dinero del circo de la 'Pánfila'

El caso del circo 'Barney achorao' no es el único ya que el día de ayer, 26 de julio, María Victoria Santana, conocida como 'La Pánfila', denunció que un delincuente ingresó a su circo para robar equipos, vestuarios y 8 mil soles aproximadamente en el local ubicado en el distrito limeño de Villa El Salvador.

"A la 5 de la mañana me llama mi personal diciendo que han atrapado a un ratero. Lo captaron robándose las luces del escenario, se llevó una parte de los tachos, el humo y lo han encontrado en flagrancia. Hemos esperado a la Policía y ya estamos en el proceso en la Fiscalía", declaró María RPP Noticias.

Asimismo, señaló que el circo ubicado en las Laderas de Pachacamac no tiene mucha seguridad debido a que el municipio no se da abasto. Aun así, dijo que han rodoblado el equipo en el interior para evitar un nuevo asalto.

Además, pidio garantías para ella y su equipo ante el temor que el delincuente sea liberado y tome represalias contra los integrantes del circo. "Los ha amenazado. Ojalá no lo suelten porque qué tal si toma represalias contra nosotros, que ataquen a los muchachos", agregó.