Megantoni se convirtió en uno de los distritos de la provincia de La Convención a partir del 2016 | Fuente: RPP

RPP Noticias llegó a Megantoni, en la provincia de La Convención, Cusco; para ver la situación actual del lugar. A pesar de que es el distrito gasífero más rico del Perú, tiene una gran cantidad de problemas, los cuales hacen que no puedan sus pobladores no puedan desarrollarse y prosperar.

Anemia en niños

Los niños y niñas de Megantoni son de los más perjudicados porque existe una alta tasa de anemia en los chicos menores a 5 años. RPP Noticias, a través de su enviado especial, conoció que hay diversos factores por el cual esta enfermedad es tan común en la zona.

Según la licenciada Jessica Colquehuanca, obstetra del centro de salud de la comunidad nativa de Camisea, la principal razón por la que ocurre esto es porque cuando le dan recetas de nutrición es casi en vano, porque en los hogares no hay agua potable, y este mal se expande por todo el lugar.

“Pasamos el 40 % de las incidencias de anemia en niños menores de 5 años. Se han estado haciendo sesiones demostrativas de nutrición, pero lamentablemente hay otros ejemplos que no nos ayudan. Por ejemplo, no tener agua y servicios higiénico”, sostuvo.

Ella también manifestó que varias recetas, en las que incluyen vitaminas o alimentos no solucionan la salud de los chicos porque “como no hay agua potable y no es tratada los niños llegan enfermos”.

Otras de las causantes de la anemia en los niños son los hábitos alimenticios pocos saludables, en la cual la dieta se basa fundamente en carbohidratos y no es balanceada.

Megantoni tiene serios problemas con el agua potable y eso repercute en la salud de sus pobladores | Fuente: RPP

Obras inconclusas

Otro problema que padecen los ciudadanos de Megantoni es la enorme cantidad de obras públicas inconclusas que hay en toda la zona. Varias de estas construcciones han quedado paralizadas, debido a que fueron hechas por la municipalidad de Echarate, a la cual pertenecía anteriormente.

Megantoni se convirtió en un distrito independiente en el 2016 y varios trabajos se quedaron en el aire porque nunca fueron liquidadas; es decir, no fueron entregadas con la documentación en orden. El número de obras que permanecen detenidas son cerca de 200.

RPP Noticias conversó con el alcalde de Megantoni, Roberto Italiano, quien criticó la manera de actuar de las autoridades de Echarate, pero recalcó que llegaron a un acuerdo para salvar estas obras y que no se queden así.

“No podemos intervenir porque sería una malversación de fondos. Lamentablemente la municipalidad de Echarate se hace la vista gorda, pero nosotros tuvimos la iniciativa de hacer un convenio con ellos, para hacer las respectivas liquidaciones. En esta gestión, ya tenemos más de 20 proyectos y obras cerradas y liquidadas”, declaró.