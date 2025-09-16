Cusco: tren humanitario partió desde Machupicchu Pueblo trasladando a 575 turistas varados

La Defensoría del Pueblo indicó que hay una tregua de 18 horas con los manifestantes, la cual estará vigente desde las 2:00 p.m. de hoy hasta mañana a las 8:00 a.m.

Cusco: tren humanitario partió desde Machu Picchu trasladando a 575 turistas varados | Fuente: RPP

Un tren humanitario trasladó esta noche hasta Ollantaytambo a 575 turistas que permanecían varados en Machupicchu desde el último domingo, cuando inició el paro indefinido y el bloqueo de las vías ferroviarias en el sector de Qoriwayrachina.

Fuentes policiales confirmaron a RPP que esta noche ya no hay ningún viajero que siga en la estación de trenes. No obstante, indicaron que la unidad que traslada a los visitantes cuenta con resguardo para garantizar su seguridad.

La Defensoría del Pueblo informó que han logrado alcanzar una tregua de 18 horas con los manifestantes, la cual estará vigente desde las 2:00 p.m. de hoy, martes, hasta mañana, miércoles, a las 8:00 a.m.

Agentes policiales quedaron en la zona con el fin de garantizar la seguridad y el libre tránsito de algunos viajeros que aún permanecen en ese distrito.

“Nosotros tenemos la convicción y el acompañamiento de la Policía en todo momento para efectos de que este tren, que salga de Machupicchu hacia Ollantaytambo, llegue sin ninguna novedad. Ello basado en la tregua que logró el defensor del Pueblo, el doctor Luque. Estamos contando con que se respete esa situación”, señaló el general Julio Becerra, jefe de la Región Policial Cusco a RPP.

Becerra también indicó que fue informado que turistas han ingresado a Machupicchu Pueblo caminando por el distrito de Santa Teresa. Al respecto, el alto mando PNP recomendó que no se utilice este medio debido a que “no es el más idóneo” y puede generar que más visitantes se queden varados.