Gobernador del Cusco tras dejar conferencia con el Mincetur: “La ministra solo estaba concentrada en resolver el problema del transporte”

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, criticó la postura de la ministra Desilú León durante la reunión sobre los bloqueos en la ruta de Machupicchu Pueblo hacia Ollantaytambo y pidió que el premier Eduardo Arana lidere la mesa de diálogo en la propia región.

Actualidad
El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, se retiró de la conferencia de prensa que dio la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León.
El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, se retiró de la conferencia de prensa que dio la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León. | Fuente: Mincetur

La titular del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior (Mincetur), Desilú León, mantuvo hoy una reunión con las autoridades del Cusco y representantes de los principales gremios turísticos nacionales en el marco de los bloqueos en la vía ferroviaria que se llevan a cabo en el sector de Qoriwayrachina.  

Tras la reunión, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, se retiró de la conferencia de prensa. En diálogo con RPP, el burgomaestre criticó la posición de la ministra Desilú León y afirmó que no hay voluntad política del Ejecutivo para solucionar este problema. En esa línea, pidió la participación del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, en la mesa de diálogo.

“Consideramos que quien debió de liderar [la reunión] fue el premier [Eduardo Arana], porque el problema de Machu Picchu no es el traslado solo de los buses. Este es uno de los tantos y que todos los años nos genera conflictos”, señaló.

Asimismo, el gobernador regional precisó que lo que buscan es que el Ejecutivo brinde “soluciones a corto plazo” no solo al tema del transporte, sino también a otros problemas que aquejan a los pueblos cusqueños.

“La ministra de Turismo sólo estaba concentrada en resolver el problema del transporte, situación que ha incomodado a quienes son responsables. Estamos haciendo desde el Gobierno regional la labor de facilitación, pero a este paso, si no tengo, como corresponde, al premier y todos los sectores acompañando en la solución, lo que van a seguir siendo testigos los peruanos, el mundo, es de cómo, efectivamente, no hay la voluntad política del Ejecutivo de solucionar este problema”, acotó.

Pide que mesa de diálogo se realice en Cusco

Werner Salcedo se mostró predispuesto a participar en otra reunión para solucionar los problemas que rodean a Machu Picchu; sin embargo, precisó que esta debe ser convocada por Eduardo Arana y realizarse en el Cusco.

“Si es que somos convocados por el premier, estaremos ahí. Si es que estas reuniones se plantean en el territorio, porque hay que recordar, si el ministro de Cultura tuvo la capacidad siquiera de poder, efectivamente, mostrar algo de sensibilidad y compromiso frente a este problema, [pero] lo que más bien está haciendo es tratar de tapar el sol con un dedo y no reconocer que tenemos serios problemas en la gestión de Machu Picchu”, concluyó.

Finalmente, el Gobierno regional del Cusco ha convocado a una reunión para este jueves, 18 de setiembre, a las 3:00 p.m. en el auditorio de la Gerencia Regional de Comercio exterior, Turismo y Artesanía de la ciudad imperial, a los ministros del Ambiente, Comercio Exterior y Turismo y Cultura, Juan Carlos Castro, Desilú León y Fabricio Valencia, respectivamente, así como al alcalde de la Municipalidad distrital de Machupicchu, Elvis La Torre.

Te recomendamos

Informes RPP

Experiencia del turista en Machu Picchu

Visitar Machu Picchu es una travesía que pone a prueba la paciencia y el bolsillo: largas filas, tarifas elevadas y estadías obligadas en el pueblo marcan el camino. En el siguiente informe, te contamos cómo viven esta experiencia turistas nacionales y extranjeros que, pese a todo, llegan hasta la maravilla del mundo.
Informes RPP
Informes RPP
