Un grupo de turistas realizó un plantón en los exteriores de la Municipalidad de Machu Picchu. | Fuente: Cortesía

Un grupo de turistas realizó un plantón en los exteriores de la Municipalidad de Machu Picchu para exigir que les permitan ingresar a la Ciudadela Inca, sin obtener respuesta de las autoridades.

Mientras que en todo el distrito continúan las movilizaciones, luego que en la última reunión sobre la regulación de los pasajes del servicio ferroviario no se llegue a un acuerdo.

Además, un grupo de turistas chilenos logró llegar al distrito de Machu Picchu por el acceso amazónico, pero no pudo ingresar a la Llaqta Inca, debido a que unos manifestantes les impidieron cruzar por el puente Ruinas.

Ante ello, una de las turistas pidió a los pobladores que les permitan cumplir el sueño de conocer la maravilla mundial y aprovechar sus vacaciones.

"Nosotros venimos de Chile, llevamos cinco intentos para ingresar y tenemos toda la esperanza porque entendíamos que era el tren que estaba tomado y no Machu Picchu. No me quiero ir con la sensación de que Perú me trató mal. Nosotros pagamos, esto le afecta al turismo. Hay familias detrás de nosotros que están esperando", replicó sin éxito.





Turistas chilenos llegaron al distrito de Machu Picchu por el acceso amazónico, pero no pudo ingresar a la Llaqta Inca. | Fuente: Cortesía

El director de la Dirección Regional de Cultura Cusco, Fredy Escobar, lamentó que desde su posición no pueda hacer algo para evitar que las agencias de turismo sigan vendiendo paquetes a Machu Picchu, ya que como ente de cultura solo puede emitir los comunicados.

El Santuario Histórico de Machu Picchu está cerrado desde el 14 de diciembre debido a la paralización que acata la población.