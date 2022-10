Pobladores bloquearon el corredor minero del sur en la provincia de Chumbivilcas. Exigen que el Gobierno ejecute obras de saneamiento básico y otras. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Cortesía

El corredor minero del sur volvió a ser bloqueado, fueron los pobladores de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, quienes tomaron la decisión debido a que no llegaron a acuerdos con el Gobierno peruano, durante la última reunión del 25 de octubre.

Los manifestantes exigen al Gobierno la entrega de 15 obras, la mayoría, proyectos de saneamiento básico para comunidades campesinas que se ubican en el corredor minero del sur.

Cayo Huaytani, dirigente de la provincia de Chumbivilcas, confirmó a RPP el inicio de las medidas de fuerza “el bloqueo es en el sector de Huincho (donde se realizó la reunión con la PCM) y no permitiremos el paso de los vehículos de las empresas mineras hasta que se solucionen nuestras demandas”, señaló.

Durante el bloqueo se impedirá el paso de vehículos de la empresa minera, sin embargo otras unidades particulares circularán con normalidad. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Cortesía

Cusco: Retoman medidas de fuerza

El acta firmada, a la cual tuvo acceso RPP Noticias, señala que la reunión no prosperó debido a que solo acudieron funcionarios del Gobierno y no los ministros de Estado quienes “tienen capacidad de decisión”. Además, los pobladores exigen la presencia del presidente Pedro Castillo y el premier Aníbal Torres para seguir dialogando.

La noche del 25 de octubre decidieron retomar el bloqueo del corredor minero del sur, en el sector de Huincho. No circularán vehículos de Las Bambas, la decisión no afecta a unidades particulares y de transporte interprovincial.

Los ciudadanos piden al Gobierno y a la compañía minera MMG Las Bambas, la ejecución de proyectos como: construcción de pistas y veredas en las comunidades de Huerto Ccollana y Warari, obras de saneamiento básico en Vista Alegre, Anchayaque, Parcco Vallecito y Ayaccasi; así como una institución educativa en Uscamarca.

Tras el acta firmada en Chumbivilcas, se procedió al bloqueo del corredor minero del sur. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Cortesía

Cusco: No hubo retención ni secuestro

Tras la reunión en Chumbivilcas, no se registraron inconvenientes, además del bloqueo del corredor minero del sur, así lo señaló el general, Pedro Villanueva Nole, director de Séptima Macroregión Policial Cusco.

“No sé de dónde salió esa información, pero debemos decir que no hubo ningún secuestro ni retención, no hay reportes, la reunión terminó tarde y luego los congresistas y funcionarios del Gobierno se retiraron del lugar”, dijo.

La misma versión fue brindada por el congresista, Guido Bellido quien negó algún acto de violencia en su contra “No ha habido mayor problema, no han tomado rehenes… siempre hay algunas personas que no levantan la información correctamente. No hemos sido retenidos”, explicó.