Gobernador de Cusco viajó a El Salvador para conocer estrategias contra la inseguridad y aplicarlas en su región

Werner Salcedo estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El gobernador de Cusco, Werner Salcedo, ha viajado a El Salvador para conocer más sobre las estrategias contra la inseguridad ciudadana que ha implementado el país centroamericano y buscar replicarlas en su región.

“Cusco es seguro. Queremos que siga así y más seguro. Frente a la inactividad, a la inacción, que ya se ha convertido en una forma de actuar, de trabajar, del Gobierno Central, tenemos que tomar iniciativas”, dijo en Ampliación de Noticias.

“No podemos nosotros estar experimentando o mal utilizando los recursos del Estado. Tenemos que ser eficientes, eficaces; y es a ello que he buscado”, agregó.

El gobernador contó que pudo reunirse con diversas autoridades salvadoreñas, de quienes conoció que la delincuencia en la nación centroamericana provocó mucho “dolor” en la población, comparable -dijo- a lo que hizo la organización terrorista Sendero Luminoso en el Perú.



“Vamos a centralizar”

Werner Salcedo adelantó que su gestión buscará centralizar las acciones contra la inseguridad en la región, ya que los municipios locales “han venido trabajando de manera individual”.

“Vamos a centralizar. (...) Hoy estamos implementando nosotros una infraestructura con equipamiento, con software, que integre toda la seguridad, una sola cámara, una sola base de datos, inteligencia artificial”, mencionó.

En otro momento, al comentar el reciente atentado contra la Piedra de los Doce Ángulos, el gobernador regional del Cusco cuestionó la falta de recursos otorgados a su gestión para salvaguardar el patrimonio nacional.

“Tener políticas de descentralización cercenadas y que no reconozcan las capacidades de las regiones para administrar nuestro territorio, nuestros recursos, hace de que la Piedra de Doce Ángulos, por segunda vez, sufra este atentado. Ya lo pintaron, ahora le metieron martillo. ¿Mañana qué quieren? ¿Dinamita?”, comentó.

“Tan solo teniendo los recursos, contratando el personal, resuelvo el problema. No se trata de una cámara. (¿Y por qué no se hace?) Porque el Ministerio de Cultura no tiene esa política, porque nuestros municipios no tienen los suficientes recursos para tener más personal”, sentenció.