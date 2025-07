Gobierno regional de Cusco insiste en pedido de tener la administración de Machu Picchu

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Werner Salcedo estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

Werner Salcedo reiteró su pedido para que la administración de Machu Picchu pase al Gobierno Regional de Cusco, al considerar que esta es la solución a los impasses en torno a la ciudadela inca.

“Hace 20 años, y los dos años y siete meses que estoy en la gestión, lo que estoy pidiendo es diálogo. Pero no un diálogo vacío, sino aquel diálogo en el cual nos lleve a soluciones”, comentó en Ampliación de Noticias.

“Y la primera de ellas es la que nos transfieran las funciones de la administración de Machu Picchu. Todo el personal que tú ves gestionando y cuidando Machu Picchu es personal que trabaja y vive en el Cusco”, añadió.

En su opinión, el Ministerio de Cultura se administra desde Lima y tiene que “atender las 25 regiones”. “Entonces, ya no se da la dedicación exclusiva que debería de tener para con Machu Picchu”, sostuvo el gobernador.

“Lo que hemos pedido desde el inicio de mi gestión y que esto se está haciendo una voz repetitiva de los diferentes gobiernos que hemos tenido a nivel de nuestro gobierno regional es la palabra descentralización”, refirió.

“Estos son los momentos en los cuales ya es momento de reconocer que hay ministerios que ya no tienen la capacidad de administrar el territorio, menos sus instituciones”, añadió.



Críticas contra el Ministerio de Cultura

El gobernador amplió su crítica contra el Ministerio de Cultura, al referir que “hace dos años y medio no pueden comprar geoblocks que sirven para proteger Machu Picchu, no pueden instalar un par de cámaras o, durante todas estas décadas, no han podido diseñar un plan de gestión de circuitos para mejorar el servicio del turismo”.

“Lo que estamos siendo testigos es de cómo los intereses, más por el contrario, han ido ganando espacio hasta tener presencia en los propios sectores y que han dado pie a la presencia de la corrupción”, sentenció.

“El problema ya es estructural. (...) No estoy diciendo con esto que tenemos que privatizar todo, (...) pero no quieren sentarse, no quieren solucionar”, se quejó.