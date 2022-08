Machu Picchu: ciudadanos impiden salida de trenes realizando plantón en vía férrea por venta de boletos

Machu Picchu: ciudadanos impiden salida de trenes realizando plantón en vía férrea | Fuente: RPP Noticias

La ciudadanía de Machu Picchu, Aguas Calientes, continúa una medida de protesta que comenzó a las 00:00 horas de hoy viernes y han bloqueado el paso de trenes, exáctamente la vía férrea de salida de Machu Picchu hacia la estación de Ollantaytambo. Así mismo, los negocios de Machu Picchu pueblo están cerrados y, según ha indicado representantes de la sociedad civil, la situación se radicalizaría el día de mañana si no atienden las demandas.

Los ciudadanos exigen que la capacidad de boletos sea de 5 044 y no 4 044 como acordó la PCM y el Ministerio de Cultura. Además, cuestionaron la inasistencia de la titular de Cultura, Betssy Chávez, a la zona.

"No recibimos la repsuesta del Consejo de Ministros y la ministra de Cultura. Fuimos al puente Ruinas algo de 800 a 1 000 personas, se hizo bastante pelea y tampoco recibimos respuesta. Entonces todas las agremiaciones hemos acordado que el día de mañana va a ser el paro más fuerte. Las empresas de transportes señalaron que no se movilizarán y por ello 1 500 turistas no podrán subir a Machu Picchu hasta que se busque un tipo de solución", señaló Moisés Bendezú, dirigente y ciudadano de Machu Picchu.

"Se había aprobado ya hasta el 28 de julio e intempestivamente hace dos días nos bajaron a 1 000 boletos. Y por esos 1 000 todos los turistas no tienen el boleto para subir. Están tristes y los hemos apoyado con esta medida", agregó.

También piden que la un 50% de la venta de boletos se realice en Machu Picchu, a fin de reactivar el turismo y la economía en un sector de alto prestigio turístico para el país.

¿Qué acordó la PCM y el Mincul?

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que, de acuerdo con información de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, el ingreso promedio a la Llaqta de Machu Picchu se mantuvo por debajo de la capacidad de admisión de 4 044 por día del 28 de julio al 11 de agosto.

Además, indicaron que se dispuso que el Mincul continúe con la venta de boletos, respetando la capacidad de admisión “de manera presencial e intransferible”. Estas medidas se dan en el marco de los compromisos ante la Unesco sobre la protección del patrimonio arqueológico.