Cusco: siete muertos en trágico accidente de tránsito en la vía Arequipa-Espinar

Al menos siete personas murieron la madrugada de este jueves, 11 de diciembre, en un fatal accidente de tránsito, registrado a la altura del kilómetro 88 de la vía regional Espinar-Arequipa, en el sector de Condoroma, en la provincia cusqueña de Espinar.

En este lugar, un bus interprovincial de la empresa Expreso y Turismo Real se despistó y volcó, en circunstancias aún no esclarecidas, informó el corresponsal de RPP en la región, citando fuentes de la Policía de Carreteras.

Los heridos, cuyo número no ha sido especificado, fueron trasladados al Hospital de Espinar, mientras que los cuerpos de las víctimas -aún sin identificar- permanecen en el lugar, a la espera de representantes del Ministerio Público, refirió nuestro periodista.

Al cierre de este informe, se desconocen las causas de este fatal accidente, que enluta a varias familias, a pocos días de la Navidad.



Carreteras del país, teñidas de sangre

Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte en Perú. En los últimos días, se han registrado varias muertes por lamentables incidentes en las carreteras del país.

Esta semana, en el Callao, un motociclista murió en un violento choque en la avenida Faucett; mientras que, en el distrito de Villa El Salvador, al sur de Lima, una mujer murió arrollada por un bus de transporte público.

En tanto, el pasado domingo, 7 de diciembre, dos personas murieron en el choque frontal entre un automóvil y un camión cisterna, en la carretera Panamericana Sur, en la provincia iqueña de Nasca.

Ese mismo día, cuatro personas, entre ellas el presidente de una ronda campesina, murieron en la caída de un automóvil a un abismo de la provincia de Pataz, en la sierra de la región La Libertad.

