Cusco: Machu Picchu al borde de perder categoría como Maravilla del Mundo

“Machu Picchu sí, realmente está al borde de perder esa categoría como Maravilla del Mundo. Repito, no es broma” es la advertencia hecha por Juan César Zubiate Paredes, representante oficial de New Seven Wonders, en entrevista exclusiva a RPP Cusco.

La organización que otorgó dicho reconocimiento en el año 2007 a la ciudadela inca de Machu Picchu podría quitarle la categoría de una de las siete maravillas del mundo moderno si el Estado peruano no adopta medidas urgentes en materia de conservación, preservación y gestión turística, añadió Zubiate Paredes.

El representante señaló que, desde el 13 de septiembre, la organización emitió un comunicado a nivel mundial desde su sede en Zúrich, Suiza, alertando sobre la situación crítica del Santuario Histórico. Sin embargo, cuestionó que a más de tres meses no exista una respuesta concreta por parte del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el Ministerio del Ambiente ni de otras entidades competentes.

Conservación y servicio turístico en observación

El representante explicó que New Seven Wonders cuenta con una evaluación independiente a la de UNESCO, basada no solo en criterios técnicos, sino también en la experiencia del visitante a través de su plataforma global del denominado “efecto maravilla”. En este espacio se han registrado quejas recurrentes relacionadas con problemas en el sistema de boletaje, presuntas estafas, deficiente calidad del servicio turístico y cuestionamientos a la actual carga turística permitida.

Zubiate precisó que el problema no radica en cerrar ni abrir más el acceso a Machu Picchu, sino en sincerar los estudios técnicos sobre conservación y capacidad de aforo, así como en garantizar un servicio estandarizado, acorde con el nivel de una maravilla del mundo.