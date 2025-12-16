Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Cusco: Machu Picchu al borde de perder categoría como Maravilla del Mundo

Denominación como Maravilla Mundial de Machupicchu, en riesgo.
Denominación como Maravilla Mundial de Machupicchu, en riesgo. | Fotógrafo: Difusión
Noemy Mamani Fernandez

por Noemy Mamani Fernandez

·

"Realmente está al borde de perder esa categoría, no es broma” dijo Juan César Zubiate Paredes, representante oficial de New Seven Wonders sobre Ciudadela Inka

Machu Picchu sí, realmente está al borde de perder esa categoría como Maravilla del Mundo. Repito, no es broma” es la advertencia hecha por Juan César Zubiate Paredes, representante oficial de New Seven Wonders, en entrevista exclusiva a RPP Cusco.

La organización que otorgó dicho reconocimiento en el año 2007 a la ciudadela inca de Machu Picchu podría quitarle la categoría de una de las siete maravillas del mundo moderno si el Estado peruano no adopta medidas urgentes en materia de conservación, preservación y gestión turística, añadió Zubiate Paredes.

El representante señaló que, desde el 13 de septiembre, la organización emitió un comunicado a nivel mundial desde su sede en Zúrich, Suiza, alertando sobre la situación crítica del Santuario Histórico. Sin embargo, cuestionó que a más de tres meses no exista una respuesta concreta por parte del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el Ministerio del Ambiente ni de otras entidades competentes.

Conservación y servicio turístico en observación

El representante explicó que New Seven Wonders cuenta con una evaluación independiente a la de UNESCO, basada no solo en criterios técnicos, sino también en la experiencia del visitante a través de su plataforma global del denominado “efecto maravilla”. En este espacio se han registrado quejas recurrentes relacionadas con problemas en el sistema de boletaje, presuntas estafas, deficiente calidad del servicio turístico y cuestionamientos a la actual carga turística permitida.

Zubiate precisó que el problema no radica en cerrar ni abrir más el acceso a Machu Picchu, sino en sincerar los estudios técnicos sobre conservación y capacidad de aforo, así como en garantizar un servicio estandarizado, acorde con el nivel de una maravilla del mundo.


Largas filas para comprar boletos de ingreso a Machu Picchu
Largas filas para comprar boletos de ingreso a Machu Picchu | Fotógrafo: Jonathan Carlos - RPP

Llamado al Ejecutivo y a los gobiernos subnacionales

Ante este escenario, a través de RPP, el representante de New Seven Wonders exhortó al Ejecutivo y a los tres niveles de gobierno a conformar una mesa técnica multisectorial, con participación del sector privado, que permita tomar decisiones inmediatas y coordinadas. Advirtió que la falta de acción podría traducirse en pérdidas económicas millonarias para el país y un severo impacto en la imagen internacional del turismo peruano.

Asimismo, recordó que el reconocimiento como maravilla del mundo ha sido clave para el crecimiento del turismo y el PBI nacional desde el año 2007, especialmente a partir del incremento de visitantes en los últimos años.

Visita clave en enero

Zubiate informó que en enero próximo llegará al Perú el director de New Seven Wonders, visita que consideró un momento decisivo para evaluar la respuesta del Estado peruano. Si bien aclaró que la organización no maneja plazos ni ultimátums, remarcó que la inacción podría agravar el riesgo de que Machu Picchu pierda su estatus como maravilla del mundo moderno.

En enero de 2026 habrá visitas claves a Machu Picchu.
En enero de 2026 habrá visitas claves a Machu Picchu. | Fotógrafo: Jonathan Carlos - RPP

“El 14 de enero aproximadamente, tengo entendido nos visita el director, tomémoslo como un plazo. New Seven Wonders no tiene la política de decirle al Perú, si no me levantas las observaciones que te he puesto en 60 días, te voy a retirar de ser Maravilla. No, New Seven Wonder no tiene esa política, pero no nos acostumbremos como peruanos a que todavía nos den plazos” indicó.

Finalmente, Zubiate dijo estar muy preocupado de que se pierda esa categoría de Maravilla Mundial por la dejadez del Estado.    

“Como peruano, me preocupa que Machu Picchu pueda perder este reconocimiento por la dejadez de algunas autoridades. No debemos esperar que ocurra una tragedia para recién reaccionar”, concluyó.

Video recomendado
Tags
Machu Picchu new seven wonders ciudadela inca

RPP TV

En Vivo

Más sobre Cusco

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA