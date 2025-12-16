Representante de New Seven Wonders propone creación de autoridad autónoma multisectorial para solucionar problemas en Machu Picchu

Juan Zubiate Paredes, representante oficial de New Seven Wonders, señaló que la credibilidad de Machu Picchu como una de las siete maravillas del mundo moderno "está en riesgo" tras la advertencia de la fundación N7W y cuestionó la poca acción de las autoridades peruanas frente a este aviso.

En La Rotativa del Aire, al ser consultado sobre qué se puede hacer para revertir este problema, Zubiate afirmó que su representación ha sugerido la creación de una autoridad autónoma multisectorial que atienda las advertencias señaladas por N7W, los que, hasta el momento, "no se están abordando".

"New Seven Wonders ha enviado propuestas apuntando estos documentos al presidente de la República, inclusive se ha solicitado una reunión vía Zoom, desde Zúrich, Suiza, con los directivos, pero no hay una respuesta de ya más de un mes con el ministro", remarcó.

Agregó que, personalmente, acercó una propuesta sobre un convenio que incluye soporte técnico, apoyo y asesoría respecto a la conservación y preservación de Machu Picchu, similar a lo brindado actualmente para otra maravilla moderna: Petra, en Jordania.

"Lo otro que hemos propuesto es trasladar esas experiencias de las otras demás maravillas en cuanto a la homologación o la certificación de las experiencias, básicamente, en la atención del buen servicio y calidad, como las demás maravillas lo vienen haciendo y desarrollando de una manera eficiente", comentó.

Como tercer punto, indicó que se ha solicitado que N7W cuente con presencia in situ en Machu Picchu, basado en el aporte de la fundación, que ha sido reconocido por entidades como la Sunat y los ministerios de Cultura y Comercio Exterior y Turismo.

Falta de respuesta del Gobierno

Zubiate aseguró que "no se nota una respuesta adecuada" desde los tres niveles de Gobierno sobre las observaciones hechas por N7W en septiembre, respecto a la preservación, conservación y el servicio brindado a los turistas nacionales y extranjeros.

Según precisó, existen informes técnicos sobre los problemas que se presentan, los que consideró que se deben evaluar mediante una mesa técnica multisectorial, propuesta que ya ha sido enviada al despacho del presidente José Jerí y los ministros "de manera reiterativa".

"Mi persona ya se reunió con el ministro de Cultura, mostró su predisponibilidad hace un mes y medio para poder aceptar el apoyo nuestro, que estamos muy atentos y con toda la predisponibilidad de poder coayudar en estas políticas propiamente, en conservación, preservación y trato", expresó.

Si bien aclaró que no se ha establecido un plazo en el que Machu Picchu pueda sufrir el retiro de la denominación, afirmó que no se debe esperar a que se otorgue dicho tiempo para solucionar estas observaciones.