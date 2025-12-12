Presidente de Incuse en contra de crear autoridad autónoma para administrar Machu Picchu: estos son sus motivos

El pasado 5 de diciembre, en primera votación, el pleno del Congreso aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 11277, que plantea la creación de la Autoridad Autónoma para la Gestión Integral del Valle Sagrado y del Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu, un órgano ejecutor autónomo, presidido por el gobernador del Cusco y adscrito al Ministerio de Cultura (Mincul), encargado de la gestión turística y la conservación cultural y natural de dichos patrimonios.

No obstante, esta propuesta ha recibido críticas por parte de gremios empresariales, como Comex Perú, que la consideraron "totalmente errónea" y exhortaron al Congreso a no ratificar su aprobación en segunda votación. En esa línea, Roger Valencia, presidente del Instituto Cusqueño de Economía y Comercio Exterior y Turismo (Incuse), en diálogo con RPP, criticó que se pretenda dar al patrimonio turístico un "régimen de excepción".

¿Por qué Incuse considera negativa la propuesta?

Valencia señaló que "las autoridades autónomas son regímenes de excepción porque se tienen que exceptuar del mandato, digamos, del gobierno territorial, de la gestión de las municipalidades, de la gestión de los ministerios, de la gestión del GORE, en el caso de Cusco".

"Yo no creo en los regímenes de excepción. Estos solamente funcionan cuando hay que sacar de la estructura normativa nacional, por ejemplo, un puerto [que] sí debe tener en regímenes de excepción, pero no un patrimonio, como es el caso de Machu Picchu", sostuvo.

"Nosotros deberíamos decirle al Congreso que no se mejora institucionalidad creando regímenes de excepción. La institucionalidad se mejora haciendo que las autoridades que tienen el mandato cumplan con él. Por ejemplo, el municipio de Urubamba debió haber llevado a cabo una licitación para la gestión del manejo de los buses que suben desde el pueblo de Machu Picchu hasta el monumento. Y esto no se ha cumplido", agregó.

El presidente de Incuse resaltó que la gestión de dicho patrimonio inca es responsabilidad del "Ministerio de Cultura, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y del Ministerio de Transportes".

"Si las autoridades elegidas y las autoridades nombradas no cumplen con las funciones que tienen, cómo podemos generar regímenes de excepción. Es mejor para la institucionalidad y para el país que las autoridades cumplan con el mandato que tienen antes de pensar en regímenes de excepción", destacó.

"En el año 2019, teníamos más turistas y no teníamos las huelgas y no teníamos la congestión que se ve el día de hoy. ¿Y por qué se da esto? Porque se han tomado decisiones equivocadas. Pero no creo que crear regímenes de excepción solucione el problema. Lo que tenemos que hacer es que nuestras autoridades cumplan con sus tareas", añadió.

Finalmente, Valencia criticó la adhesión de Werner Salcedo, gobernador regional del Cusco, a esta propuesta, por lo que la tildó de "norma política".

"Sí he escuchado lo que ha dicho el gobernador que defiende esta norma y que no es una norma política. Obviamente, esta es una norma política porque genera un régimen de excepción, y nosotros estamos en contra de generar más regímenes de excepción. Estos destruyen la institucionalidad del país", aseveró.

"El país debe gestionarse en orden, con respeto a las normas, a las leyes y manteniendo los mandatos que tienen los municipios, los gobiernos regionales y también los ministerios", puntualizó.