Natalia Majluf: Chinchero "nunca debió estar en una lista de opciones" para construir un aeropuerto

Chinchero es un distrito que se ubica en la provincia de Urubamba.

La historiadora de arte, Natalia Majluf, dijo este jueves que Chinchero, ubicado en la provincia de Urubamba (región Cusco), "nunca debió estar en una lista de opciones" para construir un aeropuerto.



En una entrevista con el programa Conexión de RPP, la exdirectora del Museo de Arte de Lima lamentó que hayan iniciado los trabajos de movimiento de tierras para la edificación de la infraestructura sin cumplir los requisitos de ley.



"Han adelantado trabajo y eso no es un procedimiento correcto; no se debió empezar mientras no existiera un proyecto. Están moviendo tierra y no saben para qué. Además, se está haciendo sin un certificado de inexistencia de restos arqueológicos", comentó la investigadora.



Natalia Majluf explicó que Chinchero integra el conjunto patrimonial de Valle Sagrado de los Incas y fue el lugar en el que Tupac Yupanqui mandó a construir su palacio. "Estamos hablando de un paisaje cultural, no es cualquier paisaje, sino uno de los destinos más importantes que tiene el Perú", contó. Y remarcó: "Eso se va a perder irremediablemente si se construye el aeropuerto".



La historiadora de arte señaló también que la prensa internacional ha alertado del impacto de la obra. "Afuera se reconoce inmediatamente el valor que se está afectando, la destrucción que implica tener un aeropuerto en un lugar tan delicado, y tan importante histórica, arqueológica y en términos paisajísticos. Hay una conciencia muy grande en el mundo y me temo que en nuestro país no estamos viendo las cosas de la misma manera", dijo.