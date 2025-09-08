Cusco: pasajero adolescente falleció en el interior del Aeropuerto Alejandro Velasco Astete

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este lunes, el Aeropuerto Alejandro Velasco Astete del Cusco fue escenario de un hecho lamentable. Un joven de 17 años falleció en el tópico de salud del terminal aéreo, según informó la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac).

A través de un comunicado, Corpac señaló que el menor ingresó a las instalaciones del aeropuerto cusqueño acompañado de un familiar para obtener un permiso de viaje. Ello luego de que la aerolínea le indicara al joven que necesitaba una constancia emitida por su médico tratante para poder emprender su vuelo.

En esa misma línea, el documento añade que cuando el menor era evaluado por el médico de turno, falleció de forma inesperada alrededor de las 14:00 horas. Tras ello, informó que “de inmediato activaron todos sus protocolos establecidos para este tipo de acontecimientos”.

Corpac señala que su tópico no emite autorizaciones médicas de viaje

Finalmente, Corpac indicó que el Aeropuerto Alejandro Velasco Astete cuenta con personal médico y una ambulancia para atender cualquier tipo de emergencia de pasajeros, tripulantes y personal del terminal aéreo. Sin embargo, precisó que su tópico no emite autorizaciones médicas de viaje.