INPE realizó operativo sorpresa en pabellones de máxima seguridad en penal de Cusco

El operativo duró dos horas.
El operativo duró dos horas. | Fuente: INPE
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Durante la intervención, las autoridades incautaron sustancias ilícitas, un celular, pipas artesanales, una cajetilla de cigarrillos, entre otros elementos.

Con el fin de detener las extorsiones que pudieran organizarse desde los penales, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes Yataco, solicitó intensificar las revisiones en el penal del Cusco.

El operativo de revisión inició el 5 de septiembre, a las 21:00 horas, en los pabellones de régimen cerrado especial Etapa “A” y “B” del establecimiento penal cusqueño.

Incautaciones

Como resultado de la intervención, se decomisaron sustancias ilícitas como quetes de aparente sustancia blanquecina en poder de un interno, así como artículos prohibidos, entre ellos un teléfono celular, cabezales de cargador con accesorios y audífono.

También se incautaron oros artículos prohibidos: cajetilla de cigarrillos, pipas artesanales y un balde con 20 litros de líquido fermentado.

Tras el operativo, se comunicó de inmediato a la Comisaría PNP de San Jerónimo para las diligencias correspondientes.

Asimismo, se dispuso la eliminación del líquido fermentado y se efectuó el recuento de internos de las etapas “A” y “B”, garantizando el cierre y conformidad en cada celda.

La inspección del operativo estuvo a cargo del director general de la Oficina Regional Sur Oriente, Alfredo Tejada; el tercer miembro del Consejo Nacional Penitenciario, Eufemia Rodríguez; y el director del establecimiento penal, John Fernández.

Cusco INPE

