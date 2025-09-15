Policía informa de bloqueo de la vía férrea en la ruta Ollantaytambo-Machupicchu que afecta a turistas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fuentes policiales informaron a RPP que pasajeros del tren local de PeruRail, en su mayoría turistas nacionales, no pueden llegar hasta Machupicchu Pueblo para conocer la Maravilla del Mundo e incluso podrían perder sus tours (ruta turística).

Ello debido a que un grupo de 80 personas, entre varones y mujeres, obstruye el paso del tren local de esta empresa a la altura del sector de Koriwayrachina, en la via Ollantaytambo hacia el distrito de Machupicchu en Cusco.

Los manifestantes ocupan la vía del tren provistos de botellas de plástico y arengando frases como, “abajo Consettur”, de acuerdo con un video filmado en la zona, que también muestra la presencia de agentes de la Policía Nacional del Perú, provistos de cascos y escudos.

Turistas no pueden llegar a Machupicchu por bloqueo en la vía del trenFuente: RPP/Cortesía

Paro indefinido

El bloqueo humano de la vía de tren hacia Machupicchu, se da en el marco de un paro indefinido autoconvocado por organizaciones sociales y comunidades de Machupicchu Pueblo que comenzó ayer domingo 14 de septiembre.

Los manifestantes piden que los 18 buses de la empresa San Antonio de Torontoy sean trasladados hacia el distrito de Machupicchu para que inicien operaciones en la vía Hiram Bigham, esto tras la culminación de la concesión de la empresa Consettur que acabó el pasado jueves 4 de septiembre.

Desde el frente de defensa del distrito de Machupicchu, anunciaron que, para hoy lunes 15 de septiembre, habrá movilizaciones pacíficas en esa localidad, y que algunos negocios que ofrecen servicios turísticos suspenderán sus actividades en señal de protesta.