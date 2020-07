Trabajadores que viven del turismo en Machupicchu emprenden retornó a Cusco. | Fuente: RPP Noticias

Trabajadores que viven del sector Turismo en la zona de Machupicchu iniciaron su retorno a la ciudad de Cusco, capital de la región del mismo nombre, porque aún hay incertidumbre sobre el reinicio de las actividades en turísticas.

Se trata de muchas personas que dependen directamente del flujo de turistas nacionales y extranjeros que llegan a la maravilla del mundo y que viven en departamentos alquilados. La mayoría se quedó sin trabajo y ahora no tiene como sustentar a sus familias.

Ellos dijeron que se quedaron en Machupicchu cumpliendo el aislamiento social obligatorio y a la espera de que se reinicien las actividades económicas, pero han pasado más de cien días del estado de emergencia y aún el panorama es incierto.

“Lamentablemente aún no hay una fecha oficial y muchos comercios permanecen cerrados. Ahora ya no podemos pagar los lugares donde vivimos alquilando y a esto se suma que hay ciertos sectores que no quieren que se reinicien las actividades en Machupicchu por temor al contagio de la COVID-19”, indicaron.

Los trabajadores iniciaron el traslado de sus camas, colchones, cocinas, muebles y otros enseres hasta la zona del tren del Ollantaytambo, para regresar a la ciudad imperial.

Sobre este tema el gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente, anunció que el 24 de julio deben reiniciarse las actividades en este recinto cultural, aunque aún esta fecha es incierta.