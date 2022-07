El ministro de Defensa, José Luis Gavidia, llegó la noche del jueves a Chavin de Huántar. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: INDECI Áncash

El deslizamiento del cerro Cruz de Shallapa, en el distrito de Chavín de Huántar, Áncash, que ha causado, según el reporte N°6 del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), 57 viviendas destruidas y 204 damnificados, ha generado la queja de varios pobladores quienes cuestionaron la falta de información por un posible derrumbe.

RPP Noticias, que está en Chavín de Huántar, recogió diversos testimonios. Uno de ellos, de Julio César Silva Muñoz. “El alcalde nos garantizó que nuestro cerro no se iba a venir. Había traído geólogos y muchos especialistas. Ha visto que se venía el cerro y el señor ha escapado del distrito”, comentó.

Una vecina coincidió con esa opinión. "Hemos recibido (una alerta de evacuación) hace 15 días. Sí, nos dijeron (sobre los deslizamientos), pero el alcalde nos dijo que nos calmáramos, que 'no pasaba nada'. Entonces, es por eso que hemos seguido viviendo ahí. Estaba en mi casa y de ahí salí a la calle. Seguía viniendo y viniendo (el deslizamiento), y de ahí, nos hemos escapado por abajo”, mencionó.

Chavín de Huántar: "Casi hemos muerto"

Los momentos vividos el jueves en la tarde quedarán en la memoria de los habitantes de Chavín de Huántar. Es el caso de Olinda, otra persona que salió de casa antes del deslizamiento.

“He subido al segundo piso, me he aventado abajo y he corrido hacia la Plaza de Armas. Todo derrumbado estaba. Casi nos hemos muerto. Quiero ingresar (a mi casa), quiero que me ayuden a sacar mis cosas. Pero, ¿cómo voy a sacarlas? No tengo familiares por acá”, manifestó.

Como se recuerda, el jueves 30 de junio aproximadamente a las 6.30 PM se registró un derrumbe en el Cerro Cruz de Shallapa. Según las autoridades, no hay fallecidos ni desaparecidos. y se informó que se ha distribuido ayuda humanitaria como carpas y alimentos por parte del gobierno regional y la minera Antamina.





Así quedó el cerro Shallapa tras el deslizamiento ocurrido el jueve 30 de junio. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar

NUESTROS PODCAST:

Importancia de la pesca en el Perú

El comentario económico del día. El día de hoy 29 de junio se celebra el día de San Pedro y San Pablo, también conocido como el día del pescador. Por eso, hoy hablaremos un poco sobre cómo se encuentra el sector pesquero en el Perú y cómo es que este aporta a la economía.