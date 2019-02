Mirave fue arrasado el pasado 8 de enero por un deslizamiento. | Fuente: RPP Noticias

La ayuda humanitaria brindada por el Estado llegó esta mañana al distrito tacneño de Mirave, que fue arrasado el pasado viernes 8 de enero por un deslizamiento producto de las fuertes lluvias al sur del país.

Desde el cuartel Gregorio Albarraín, de la tercera brigada de caballería del Ejército Peruano en Tacna, partieron siete vehículos con más de siete toneladas de ayuda. Los vehículos se dirigieron por una ruta alterna debido a que los accesos se encontraban intransitables.

Un equipo de RPP Noticias, conformado por la conductora de Ampliación de Noticias, Josefina Townsend, la reportera Andrea Amesquita y la camarógrafo Mercedes Mora se suma a Christian Ramos (corresponsal y enviado especial a la zona) para informar sobre la entrega de apoyo a los cientos de damnificados que dejó el huaico.

En el lugar permanecen damnificados que lo perdieron todo. Algunos hasta ahora intentan recuperar parte de sus pertenencias que permanece oculto por el lodo metros más debajo de donde se encontraban sus viviendas. Otros, como Raquel y Robert Flores reconocen que no podrán recuperar nada y permanecen a la espera de ser reubicados.

"No hay nada, no podemos recuperar nada. Lo único que queremos es empadronarnos para Cofopri y que nos den un lote para poder construir nuestra casa", señaló Raquel Flores, una de las damnificadas que afortunadamente no estuvo en su casa cuando ocurrió la tragedia. "No estábamos y cuando llegamos encontramos esto y no pudimos recuperar nada", cuenta.

En declaraciones a este RPP Noticias, el coronel Sergio Villalobos adelantó que la ayuda que llegará a Mirave está conformada por artículos como carpas, toldos, útiles de comedor y otros para cubrir las primeras necesidades de los pobladores de Mirave.

De igual modo, resaltó la instalación de un puente aéreo que une Mirave con el cuartel Gregorio Albarracín con el que se logró atender de inmediato a uno de los jóvenes sobrevivientes del huaico. A ello se suma que el puente aéreo permite recoger la ayuda que llegó hasta el puerto de Ilo en Moquegua a bordo del BAP Pisco.