Huancavelica: Veinticinco escolares de nivel secundario retornan a las aulas

Veinticinco escolares de nivel secundario retornaron a las clases semipresenciales | Fuente: RPP | Fotógrafo: Tania Torres

Desde abril, veinticinco escolares de la comunidad de Putacca, del distrito de Moya, provincia y región Huancavelica, reciben clases tres veces a la semana en sus aulas de su colegio de secundaria tutorial.

Gavino Llihua, coordinador de ese núcleo educativo,precisó que sí llegaron las tablets otorgadas por el Ministerio de Educación, pero los escolares no pueden utilizarlo por la falta de conectividad.

Naira, una de las estudiantes, señaló que algunos de sus compañeros iban a dejar sus estudios, "pero a medida que se regresó a las clases semipresenciales están poniendo más empeño y están resolviendo todas las actividades".





La docente Catherine Carrasco, del área de Ciencia y Tecnología, contó a RPP las dificultades que pasó durante la enseñanza virtual. "Antes trabajamos por WhatsApp, porque ellos no pueden contar con una recarga de cinco, diez soles para usar Zoom. En la parte pedagógica teníamos dificultades, porque no contarban con los materiales de enseñanza y no nos podíamos desarrollar de manera adecuada", dijo.

Actualmente, el colegio funciona en dos ambientes del local comunal. Por ello, los estudiantes pidieron a las autoridades regionales construir su colegio e implementarlo con mesas, sillas y salas de cómputo.

El presidente de la comunidad de Putacca, Evaristo Poma, dijo sentir que su comunidad se encuentra olvidado por el gobierno central y exigió una educación digna para los estudiantes de este lugar. "Necesitamos que cuenten con una infraestructura e Internet, para que nuestros hijos logren sus objetivos profesionales", dijo.

El mobiliario que usan los escolares fue gestionado por los docentes, padres de familia y la comunidad, precisó Poma.

El presidente de la comunidad de Putacca, Evaristo Poma, exigió una educación digna para los estudiantes. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Tania Torres

Secundaria Tutorial

En la región Huancavelica existen seis ecundarias tutoriales, en las comunidades de Putacca y Quiñiri del distrito de Moya, Riegopampa y Campo Alegre en Vilca y en la comunidad de San Antonio del distrito de Acobambilla. Estas cinco en la provincia de Huancavelica, en tanto, la provincia de Huaytará tiene una en la comunidad de Tambo Cusicancha.

RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

NUESTROS PODCAST

Informes RPP | El equipo de periodistas de RPP te traen las últimas investigaciones y avances en salud, cultura, ciencia, economía, servicios y sociedad.