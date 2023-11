La población de tres distritos de Chaglla está en riesgo, ya que se están quedando sin alimentos básicos, algunos niños no pueden asistir a sus colegios y no pueden acudir al centro de salud más cercano.

Actualidad Denis Meza: "Ya está habiendo desabastecimiento"

Huánuco: más de 300 familias están aisladas desde hace tres días por huaicos en caseríos | Fuente: RPP

Más de 300 familias de los caseríos de Santa Rita Baja, Santa Rita Sur y Nuevo Progreso del distrito de Chaglla, provincia de Pachitea, en la región Huánuco, se encuentran aisladas hace tres días debido a derrumbes y huaicos que bloquearon varios sectores de sus carreteras vecinales.

Denis Liz Meza Sarabia vecina del caserío Santa Rita Baja señaló a RPP que la población está en riesgo porque se están quedando sin alimentos básicos, algunos niños no pueden asistir a sus instituciones educativas y están aislados del centro de salud más cercano que se encuentra a una hora de su localidad.

"Ya está habiendo desabastecimiento porque usualmente aquí no se sale los lunes o martes a hacer las compras para la semana. Aquí no hay nada, no hay verduras, solamente vienen los comerciantes con los carros. Y ahorita por motivo de lo que está sucediendo no hay. Y prácticamente estamos entrando en una desesperación aquí", manifestó.

Solicitan ayuda a autoridades

La población está desesperada, ya que, pese a advertir a las autoridades de su provincia sobre la caída de huaicos, no son atendidos con maquinarias para liberar sus vías, relató Denis Meza.

La mujer indicó que los pobladores desde el día domingo tratan de liberar las carreteras, pero por la magnitud y la cantidad de derrumbes que arrastraron rocas y palos es imposible limpiar los tramos.

Asimismo, Denis Meza afirmó que mediante un documento solicitaron a la empresa Generación Huallaga, de la Hidroeléctrica de Chaglla, para que apoye con maquinaría la limpieza de la carretera, pero tampoco fueron escuchados.