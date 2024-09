Freddy Ames denunció que sujetos armados intimidaron a jugadores de Coopsol en Nazca previo a partido de Liga 2

El presidente de Coopsol señaló que el equipo, pese a esto, jugará este sábado el partido con Santos FC. Sin embargo, pidió que haya protección policial para su plantel.

El presidente de Deportivo Coopsol, Freddy Ames, denunció este viernes que el comando técnico y jugadores del equipo fueron intimidados por un grupo de unas 20 personas con armas de fuego mientras entrenaban en el estadio Municipal de Nasca. Esto a pocas horas del duelo ante Santos por la clasificación a los play offs de la Liga 2.

"A los 15 minutos que inició el entrenamiento de hoy vi ingresar a varias personas que se acercaron a los jugadores de manera sospechosa, entonces dije: '¿Qué está pasando?'. Volví a observar y vi que estaban conversando con ellos, entonces no me acerqué. Pense que eran ciudadanos comunes y corrientes, pero lo que estaban haciendo era informarles a los futbolistas que no debian ingresar al estadio, que no estaban autorizados", indicó Ames en el programa Así somos de RPP.

Freddy Ames manifestó que, en un momento, el comando técnico se negó a salir del campo y querían continuar con las prácticas, pero tuvieron que cambiar de parecer, luego de que al menos tres sujetos sacaron armas de fuego.

"En ese instante sacaron las armas de fuego y nos dijeron: 'Si ustedes no se van en este momento, van a ver las consecuencias'. Ante esta situación, todos tuvimos que salir y regresar al bus", expresó el dirigente de Coopsol.

Ames indicó que llamó a la Federación Peruana de Fútbol para informar sobre este suceso y además aseguró que la policía no los ayudó en un inicio a poner la denuncia.

"Inicialmente, la policía no nos quiso ayudar, nos empezaron a mandar de una comisaría a otra, pero a raíz de la denuncia que hicimos [en redes sociales], ya tuvimos la llegada del comandante de la PNP, luego recibimos la llamada del presidente del club Nasca", indicó.

Ames confirmó que los jugadores continúan en Nazca y recalcó que sí se presentarán este sábado para el partido. Sin embargo, señaló que están muy preocupados por la integridad de sus futbolistas, pues de ganar el duelo podrían haber represalias por parte de la hinchada.