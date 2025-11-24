Ica: dictan nueve meses de prisión preventiva contra la mujer acusada de secuestrar a un recién nacido

El delito imputado contra ella es de secuestro agravado. La acusada se encuentra recluida en el penal Cristo Rey de Cachiche, medida que se prolongará hasta el 19 de agosto del 2026.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica dictó nueve meses de prisión preventiva contra Shayra Sandy Hernández Puza, investigada por el delito de secuestro agravado de un recién nacido en el hospital de EsSalud, Augusto Hernández, el pasado 20 de noviembre.

Según el Ministerio Público, aquel día, alrededor de las 2 de la mañana, la mujer, vestida como enfermera, ingresó a la habitación donde descansaba la madre del bebé simulando ser personal de salud y se llevó al bebé con el pretexto de cambiarlo los pañales, retirándose del área de maternidad con el menor en brazos.

Shayra Hernández abandono el hospital Augusto Hernández y abordó un taxi con dirección al distrito de Parcona, donde fue ubicada horas más tarde por la Policía Nacional.

El delito imputado contra ella es de secuestro agravado en perjuicio de un menor de edad. La acusada se encuentra recluida en el penal Cristo Rey de Cachiche, medida que se prolongará hasta el 19 de agosto del 2026.

¿Por qué se llevó al menor?

El jefe de la Región Policial Ica, general Leybi Huamán Daza, confirmó que Shayra Sandy Puza Hernández confesó a las autoridades que fue ella la que secuestró al bebé de dos días de nacido.

La mujer fingió estar embarazada ante su familia y que, para completar su mentira, secuestró al bebé. Por eso, cuando llegó a su casa, aproximadamente a las 5 de la mañana, comunicó a su familia que ya había "dado a luz".