Ica: la historia de una mujer que secuestró a un recién nacido de un hospital para fingir un embarazo, pero luego fue detenida

Un bebé de tan solo dos días de nacido desapareció desde el hospital Augusto Hernández Mendoza de EsSalud de Ica. La denuncia la realizaron sus familiares y tras ello, la Policía ubicó al recién nacido en poder de una extrabajadora de limpieza de dicho hospital.

¿Cómo desapareció el menor?

El padre del menor indicó que a las 2 de la madrugada de este jueves una mujer, que iba vestida como técnica de enfermería, ingresó al ambiente donde estaba su esposa para supuestamente cambiar al menor, pese a que este ya había sido cambiado.

"Ha venido una técnica de enfermería disfrazada de blanco y se ha llevado supuestamente a mi criatura a que lo cambie y mi señora ha dicho que por qué te lo llevas si a él ya lo cambiaron. Ella respondió que lo iban a llevar a cambiar para después traerlo. A mí no me dejaron entrar siendo el único familiar", declaró a RPP.

La esposa dio a luz el pasado martes durante la tarde, cuando se sometió a una cesárea. Desde entonces, la mujer se encontraba internada en el hospital.

Tras percatarse de la desaparición, el padre de familia conversó con el director del hospital y se hizo la denuncia en la Policía, que de inmediato inició la investigación.

"Lo que yo quiero es que revisen las cámaras y también que no salga el personal de seguridad que estaba anoche", declaró Román.

Lamentablemente los denunciantes fueron informados de que las cámaras de seguridad del nosocomio no estaban funcionando al momento del hecho. Dicha información fue confirmada en RPP por Roberto Almeyda, gerente de EsSalud - Ica.

¿Cómo ubicaron al menor?

Tras varias horas de angustia, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que recuperó al recién nacido de dos días de nacido que había sido reportado como desaparecido del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de EsSalud, en Ica.

Según el jefe de la Región Policial Ica, Leiby Huamán Daza, las autoridades activaron un operativo de vigilancia y geolocalización tras la denuncia, lo que permitió ubicar al menor sano y salvo.

La mujer que tenía en su poder al menor era una extrabajadora de limpieza del hospital. Tras el hallazgo, la mujer fue trasladada a la Sección de Trata de Personas de la División de Investigación Criminal de Ica, donde el Ministerio Público determinará su situación legal.

Mientras tanto el bebé se encuentra en buen estado de salud, pero será sometido a diversos exámenes para oficialmente confirmar su identidad y verificar su estado de salud. Luego será entregado a su madre.



¿Por qué extrabajadora se robó al menor?

El jefe de la Región Policial Ica, general Leybi Huamán Daza, confirmó que Shayra Sandy Puza Hernández confesó a la Policía que fue ella la que secuestró al bebé de dos días de nacido.

Según confesó a las autoridades, ella fingió estar embarazada ante su familia y que, para completar su mentira secuestró al bebé. Por eso, cuando llegó a su casa, aproximadamente a las 5 de la mañana, comunicó a su familia que ya había "dado a luz".

Tras la confesión, la mujer fue trasladada a la comisaría para que continúen con las diligencias, pero también será sometida a una pericia sicológica.