Alcalde de Chincha fue baleado tras resistirse a un asalto durante celebración de Año Nuevo

Ica Alcalde fue atacado cuando intentó huir de un asalto dentro de un condominio.

El alcalde de la provincia de Chincha, César Carranza, fue baleado por un delincuente, tras resistirse a un asalto en un condominio del distrito de Alto Larán, donde se encontraba junto con su familia celebrando el Año Nuevo.

En declaraciones a la Policía Nacional, la autoridad indicó que se encontraba junto con su familia, celebrando la llegada del 2024: cuando un grupo de delincuentes ingresó con armas de fuego y redujo a los asistentes.

Según indicó, intentó salir del condominio; pero, fue visto por uno de los asaltantes, quien disparo dos veces contra su camioneta.

"A uno de mis hermanos lo estaban golpeando, a mi cuñado lo estaban arrinconando. Mis hermanos y los niños estábamos en la reunión de fin de año. A la hora que he arrancado el auto y he empezado a retroceder, una de las balas me ha entrado por el brazo. Fue de entrada y de salida, felizmente, y otro ha caído en el teléfono. He llegado hasta el portón de salida del condominio, y como estaba cerrado, he regresado", indicó el alcalde a RPP.

Policía inició las investigaciones

Tras el ataque, el alcalde se comunicó con Serenazgo de la Municipalidad de Chincha para alertar a la Policía Nacional, que derivó a la autoridad edil al Hospital San José de Chincha, donde está siendo custodiado.

Miembros de Criminalística de la Policía se trasladaron a la zona para recabar información de los hechos y reunir indicios que permita dar con los asaltantes.