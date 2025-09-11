Ministerio Público abrió investigación por fatal explosión de automóvil en grifo de Ica

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las causas de la fatal explosión son motivo de investigación. | Fuente: Difusión

El Ministerio Público abrió investigación por la fatal explosión de un automóvil en un grifo del distrito de La Tinguiña, en la provincia y región Ica.

Las diligencias quedaron a cargo del segundo despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Parcona, informó el corresponsal de RPP en la región sureña.

Como se recuerda, en la explosión, ocurrida el pasado domingo, murió Hernán Luis Choque Quispe, quien se encontraba en el asiento del copiloto al momento de la explosión.

El Ministerio Público identificó al conductor del vehículo como Alcides Cucho Lagos, a quien se le ha abierto un expediente por los presuntos delitos de homicidio culposo y omisión de socorro.



¿Qué ocurrió en el grifo de Ica?

Nuestro periodista en Ica informó que agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público llegaron hasta el grifo, para recabar información y elementos de convicción, incluyendo peritajes, a fin de determinar las causas de la explosión y establecer responsabilidades.

