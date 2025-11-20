Ica: PNP recuperó a bebé que fue reportado como desaparecido de Hospital EsSalud Augusto Hernández

Efectivos de la Policía Nacional del Perú hallaron la mañana de este jueves al bebé de dos días de nacido que había sido reportado como desaparecido del Hospital de EsSalud Augusto Hernández en Ica.

Así lo confirmó a RPP el jefe de la Región Policial Ica, Leiby Huamán Daza, quien señaló que tras la denuncia de desaparición del menor se realizaron acciones de vigilancia y geolocalización y se logró ubicar el paradero del recién nacido.

Precisó que el menor habría sido raptado por una extrabajadora de limpieza del Hospital de EsSalud Augusto Hernández de Ica, quien había sido vista en días previos en dicho centro médico.

"En estos momentos se ha procedido a ubicar el domicilio de Sayda Puza Hernández quien es la que raptó en horas de la madrugada tres o cuatro de la mañana aproximadamente a este menor de dos días de nacido que inmediatamente va a ser entregado a su madre", sostuvo.

Menor se encuentra en buen estado

El jefe policial informó que el menor se encuentra en buen estado, pero que debe pasar por la revisión del pediatra, debido a que se trata de un recién nacido por cesárea.

"Está en perfectas condiciones no tienen ningún signo de haber sido objeto de actos de violencia y va a ser entregado inmediatamente a su madre, obviamente tiene que ser revisado por el pediatra para ver su situación teniendo en cuenta que ese parto ha sido por cesárea y es un bebé de dos días de nacido", manifestó.

Respecto de la situación de la mujer, indicó que ha sido detenida y será derivada a la Sección de Trata de Personas de la División de Investigación General de Ica para que se realicen las pesquisas correspondientes en conjunto con el Ministerio Público.

Desaparición de menor

RPP reportó durante la mañana sobre la denuncia de desaparición de este menor ocurrida la madrugada de este jueves. Según comentó el padre del bebé, una mujer vestida de enfermera se llevó al recién nacido asegurando que necesitaba ser cambiado.

"Ha venido una técnica de enfermería disfrazada de blanco y se ha llevado supuestamente a mi criatura a que lo cambie y mi señora ha dicho que por qué te lo llevas, si a él ya lo cambiaron. Ella respondió que lo iban a llevar a cambiar para después traerlo. A mí no me dejaron entrar siendo el único familiar", sostuvo.