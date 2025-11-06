Chincha: delincuentes detonan explosivos en cajero automático y roban cerca de S/3 000

Los sujetos se llevaron aproximadamente S/3 000 que se encontraban en la bandeja del cajero. | Fuente: RPP

Delincuentes detonaron un cajero automático de una entidad bancaria ubicada en el centro de la provincia de Chincha, en la región Ica. Los sujetos se llevaron aproximadamente S/3 000 que se encontraban en la bandeja de la máquina, según informó Daniel Elías Soto, jefe de la División policial de la ciudad.

En diálogo con RPP, el alto mando policial señaló que los sujetos utilizaron explosivos fabricados de forma artesanal para detonar el cajero automático del banco Santander y llevarse el motín.

“Han utilizado unos codillos con gas que ha hecho explosión y han robado una bandeja con un aproximado de S/3 000, que es lo que me dice el señor encargado del cajero. Se han robado billetes de S/100 y S/20”, indicó.

Asimismo, el jefe de la Policía en Chincha informó que, tras producirse el atentado, ejecutaron el Plan Cerco, logrando ubicar el vehículo que fue utilizado por los delincuentes para cometer el delito.

En esa misma línea, los efectivos de la PNP están revisando las cámaras de seguridad para identificar el recorrido realizado por los sujetos y dar con su paradero.

Crimen en Chincha

Este no es el único delito que se registró esta semana en Chincha. La noche del último miércoles, sicarios armados acabaron con la vida de una persona cuando se trasladaba a bordo de su camioneta cerca de la Plaza de Armas de la ciudad.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada al hospital de Chincha; sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas provocadas por los impactos de bala, perdió la vida en el trayecto al nosocomio.

Por otro lado, la PNP informó que en el lugar donde se registró el crimen, se encontraron 15 casquillos de balas.