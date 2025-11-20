Ica: Familia denuncia desaparición de recién nacido en el hospital de EsSalud Augusto Hernández

A través de RPP, Román Gilberto Jurado Quispe, padre del menor, detalló que una mujer se presentó como técnica de enfermería y se llevó al bebé con el argumento de que requería un cambio de prendas.

Un recién nacido desapareció en el hospital Augusto Hernández Mendoza, en la ciudad de Ica, luego de que una mujer vestida de enfermera se lo llevara, según denunciaron sus padres.

El padre del menor, Román Gilberto Jurado Quispe, indicó que la madrugada de este jueves, la mujer, que no ha sido identificada e iba vestida como técnica de enfermería ingresó para supuestamente cambiar al menor, pese a que este ya había sido cambiado.

La mujer se llevó al menor y desde entonces no ha aparecido.

"Ha venido una técnica de enfermería disfrazada de blanco y se ha llevado supuestamente a mi criatura a que lo cambie y mi señora ha dicho que por qué te lo llevas, si a él ya lo cambiaron. Ella respondió que lo iban a llevar a cambiar para después traerlo. A mí no me dejaron entrar siendo el único familiar", declaró a RPP.

La esposa de Román dio a luz el pasado martes durante la tarde, cuando se sometió a una cesárea. Desde entonces, la mujer se encontraba internada en el hospital.

Pedido a autoridades

Ahora, el hombre dijo haber conversado con el gerente del hospital, que ya presentó la denuncia y que los funcionarios de EsSalud han respondido que realizarán una investigación.

"Lo que yo quiero es que revisen las cámaras y también que no salga el personal de seguridad que estaba anoche", declaró Román.

Personal de la policía de Criminalística se encuentra en el interior del hospital Augusto Hernández Mendoza, así como personal de la Defensoría del Pueblo para recabar información y esclarecer el hecho.