¿Cuáles son las versiones sobre la causa del accidente del bus que llevaba a la orquesta Antología del Folklore?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Ocho músicos y el chofer de la unidad murieron tras el despiste del vehículo

El despiste de un bus donde viajaban los integrantes de la orquesta Antología del Folklore, ocurrido este lunes, tuvo como saldo la muerte de 8 músicos y el conductor de la unidad, además de 11 heridos, varios de ellos de gravedad. El siniestro ocurrió en el km. 20 de la carretera La Oroya-Tarma, sector Cochas Bajo, Junín.

Al cierre de esta nota, los familiares de las víctimas esperaban reportes de sus estados de salud en el hospital Félix Mayorca Soto de Tarma, mientras que algunos eran ya dados de alta. Por otro lado, los cadáveres fueron trasladados a la morgue de la localidad, mientras sus deudos esperaban para el respectivo velatorio.

Ante esta situación, una de las principales interrogantes de familiares y autoridades es acerca de la causa de esta trágico accidente. RPP recogió el testimonio de uno de los sobrevivientes, además del coronel PNP Yoni Rolando Valderrama, jefe del Departamento de Protección de Carreteras.

Resultado de una maniobra para no chocar

Omar Valdivia, uno de los músicos sobrevivientes, en diálogo con RPP, indicó que el despiste habría sido resultado de una maniobra del chofer, quien perdió la vida, para evitar impactar contra un vehículo que le salió al paso.

"El copiloto dice que un carro se le ha abierto mucho al chofer y, para no chocar con el carro, él ha tenido que abrirse un poquito y le ha ganado el abismo", relató.

Cabe resaltar que un equipo de RPP acudió a la zona y constató que el tramo donde ocurrió el accidente es una trocha afirmada que acorta la distancia de Lima hacia la selva central, una ruta de conexión con La Oroya, utilizada generalmente por unidades pequeñas.

En ese sentido, Valdivia descartó que el accidente haya sido causado por el estado de la pista o por alguna mala señalización. Atinó a calificar los hechos como fortuitos.

"La carretera estaba bien (...) Nos dirigíamos de Oxapampa a la capital, Lima, porque teníamos un compromiso hoy día, pero nos llevó la mala hora de esta accidente que nos agarró durmiendo. Esto ha sido a las 4:30am.", indicó.

Esta apreciación se condice con lo señalado por Gilmer Diego Venturo, otro músico de la agrupación, quien resaltó que la unidad no iba a excesiva velocidad "porque todo es subida", y que el viaje era "tranquilo".

“Todos veníamos durmiendo (…), solo desperté cuando ya estaba botado de la carretera, a 50 metros estaba botado cuando desperté, por la oscuridad, porque ha sido a las 4 de la mañana. Solo mis colegas gritaban auxilio, los que estaban menos graves”, relató.

¿Falla humana?

Por otro lado, el coronel PNP Yoni Rolando Valderrama, jefe del Departamento de Protección de Carreteras, señaló a RPP que la unidad iba por una ruta no autorizada, y no descartó una falla humana como causa del despiste.

"Lo que me han informado es que la ruta oficial era de Jauja a Tarma, y este vehículo se había salido de esa ruta, estaba en otra ruta no autorizada. Estaba yendo de La Oroya a Tarma", resaltó.

"Si se ponen a ver a qué hora se producen estos accidentes es en horas de la madrugada, entre las 5 am y 6am. (…) Hay que recomendar a las empresas que tienen que instruir a sus choferes para que, a esas horas, o sean relevados o tomen un descanso, porque lo que está pasando es que, al parecer, se estarían quedando dormidos para que un vehículo se despiste de esta manera y justo a estas horas (…) A veces le echamos la culpa a la condición de la vía, la señalización, pero a estas horas que se están presentando estos accidentes podemos llegar a la conclusión de que son causados por fallas humanas", indicó.

"Es materia de investigación este accidente, no podemos dar una causa exacta, pero ya la secuencia de accidente de gran impacto que están presentando en estos últimos días nos da una visión de lo que está pasando", subrayó.

Vale resaltar que, según información de la Sutran, Tumi de Oro, la empresa propietaria de la unidad, cuenta con SOAT, Certificado de Inspección Técnica y autorización para brindar el servicio de transporte de personas.

Coronel PNP Yoni Rolando Valderrama, jefe del Departamento de Protección de Carreteras,Fuente: RPP

Señalan demora en llegada de ayuda tras accidente

Dos testimonios coincidieron en señalar que hubo una demora de más de una hora en la llegada de las autoridades respectivas en la zona del accidente.

RPP conversó con la hermana de Yohan Molina Carhuancho (30), quien relató las difíciles condiciones en que su familiar tuvo que pedir ayuda tras el accidente, al punto de caminar varios minutos a pesar de sus heridas.

"Él me llamó por teléfono, me dijo que no llegaba ayuda, que esperó como media hora. Él estaba desorientado, no sabía dónde estaba. Ha salido para pedir auxilio, por el susto ha caminado lejos y me llamó, me dijo que no llegaba ayuda. Así que llamé a la comisaría de apoyo en Jauja para que lo ayuden", indicó.

Molina Carhuancho es uno de los veinte músicos que se traslaban en el bus que, al promediar las 4:30am., cayó a un abismo de aproximadamente 200 metros en el km. 20 de la carretera La Oroya-Tarma, sector Cochas Bajo.

Actualmente, Molina se encuentra internado en el referido nosocomio, ya que presenta trauma toráxico y craneal, además de traumatismo de pelvis. Pese a ello, según su hermana, "caminó entre 15 y 20 minutos para pedir auxilio".

Por su parte, Omar Valdivia indicó que fue más de una hora la que tuvieron que esperar para la llegada de las autoridades.

"Llegaron después de hora y media, pero la gente del poblado de Cochas Bajo, ellos han venido a nuestro rescate", recordó.

“Nos dirigíamos de Oxapampa a la capital, Lima, porque teníamos un compromiso hoy día, pero nos llevó la mala hora de esta accidente que nos agarró durmiendo. Esto ha sido a las 4:30am", puntualizó.