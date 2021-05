El docente Gregorio Santiago Mayta alista las 100 polladas que distribuirá en Satipo. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Ada Ramos

El profesor Gregorio Santiago Mayta de la Institución Educativa n.° 30646, del Centro Poblado de Tzancuvatziari, en el distrito y provincia de Satipo, organiza una pollada para reunir dinero y comprar un celular para Jesús de 12 años, quien hasta el momento no se ha presentado a sus clases virtuales.

Gregorio Mayta no es el profesor de Jesús, pero trabaja en la misma escuela donde el pequeño estudia con su hijo. Precisamente, fue a través de su hijo que conoció la historia de Jesús, quien le contó que tiene todas las ganas de aprender, pero su mamá no lo había matriculado en el colegio porque no tenía cómo acceder a las clases virtuales.

"Esta idea nos nace porque al niño le falta un celular. Cuando se van a matricular, (en el colegio) piden el número de un celular... Conversé con mi esposa para hacer una pollada, porque este niño realmente quiere estudiar", dijo.





La pollada

Por ello, se le ocurrió organizar esta actividad con la finalidad de reunir fondos y comprarle el celular que Jesús necesita, pues según el grado de aprendizaje no le corresponde una tablet del Ministerio de Educación.

"Hacemos un llamado a las personas de buen corazón para que nos ayuden a apoyar a este niño que requiere de un celular para que reciba sus clases. Él es muy bueno en matemáticas", aseguró el maestro.

El docente preparará 100 porciones, las cuales serán repartidas este sábado vía delivery, por lo que espera contar con el apoyo de los ciudadanos. Incluso, dijo que cuando logre comprarle el celular a Jesús brindará el número telefónico para se comuniquen directamente con su familia, a fin de brindarle algún apoyo económico.

