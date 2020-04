Las mujeres demostraron creatividad y compusieron una canción con un mensaje para que los pobladores se queden en casa. “Vecinito, vecinito quédate en tu casa, cuando sales a la calle te mata el virus, por favor lávate las manos”, dice la letra de la canción. | Fuente: RPP Noticias

Alrededor de 30 trabajadoras de limpieza de la Municipalidad Distrital de Chilca en Huancayo desinfectaron las calles de la ciudad mientras cantaban y bailaban al ritmo de Santiago, un baile tradicional del Valle del Mantaro.

Las mujeres demostraron creatividad y compusieron una canción con un mensaje para que los pobladores se queden en casa. “Vecinito, vecinito quédate en tu casa, cuando sales a la calle te mata el virus, por favor lávate las manos”, dice la letra de la canción.

El trabajo de desinfección lo realizan dos veces por semana. Más de 80 trabajadores de limpieza de la municipalidad se turnan para recorrer las calles, con escobas en mano, junto a los camiones mixer que llevan una solución de jabón líquido, detergente y agua.

Una trabajadora mandó un mensaje a través de RPP para exhortar a las personas a quedarse en casa. “Como madre me duele que ustedes no se queden en casa, no ven que las personas no tienen dinero para comer. Soy madre, tengo hijos y arriesgo mi vida todos los días. Han muerto doctores, policías, no somos de acero. En nombre de mi familia, les pido por favor quédense en su casa, tengan piedad de nosotros”, dijo.

Francisca, una de las integrantes de las trabajadoras de limpieza en entrevista con RPP contó su experiencia de cómo surgió la idea de componer una canción con un mensaje para los pobladores. “Salimos a trabajar desde temprano y hemos visto que siguen en las calles. Vimos mucha gente en el mercado de Chilca, por eso compusimos esa canción para que se laven las manos y se queden en casa”.

Además, mencionó que van a preparar más temas y contó con quién pasa la cuarentena en casa. “Yo trabajo en parques y jardines. En mi casa me esperan cinco personas, mis hijos y nietos. Soy una abuelita que trabaja”, dijo.

Luego de la labor de limpieza, abastecen el vehículo con lejía para desinfectar las calles más transitadas y avenidas principales, tales como los accesos a los centros de abasto.