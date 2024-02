GORE Junín negó estar invitando a mandatarios latinoamericanos al Bicentenario de la Batalla de Junín

Junín El GORE Junín indicó que las invitaciones a mandatarios solo las realiza la presidenta de la república

El Gobierno Regional de Junín (GORE Junín) emitió este martes un comunicado en el que rechazó que estuviera invitando a mandatarios latinoamericanos a sumarse a las celebraciones por el Bicentenario de la Batalla de Junín. En ese sentido, la entidad rechazó "enérgicamente que se politice este hecho histórico".

"(El GORE Junín) rechaza enérgicamente las informaciones de los medios nacionales sobre las invitaciones a mandatarios latinoamericanos para los eventos del Bicentenario 2024 y cualquier intento de politizar este hecho histórico", indicó.

Asimismo, señaló que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura, es el encargado de "promover la participación de los países hermanos", por lo que "las invitaciones son enviadas por la Presidenta de la República a sus homólogos y jefes de Estado".

Polémica por invitación a Nicolás Maduro

No obstante, el comunicado señala que el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, "está respaldando y llevando a cabo personalmente las invitaciones mediante visitas a diversas embajadas, como anfitrión de la Batalla de Junín".

"Se están realizando gestiones para asegurar la participación de países bolivarianos como Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, además de otras naciones sudamericanas", continúa el comunicado.

"Reiteramos nuestro respeto pleno a la soberanía de los países, y aunque podamos tener diferencias en cuanto a sistemas de gobierno, ideologías o modelos económicos, como anfitriones del bicentenario de la Batalla de Junín, nos corresponde convocar e invitar a todos los países que participaron en este evento histórico", agregaron.

Finalmente, dijeron lamentar "que se desvíe la atención del verdadero propósito del Bicentenario de la Independencia del Perú, el cual representa una oportunidad única para fortalecer los lazos de unidad en toda América Latina".

Cabe resaltar que, días antes de este comunicado, se publicó en las redes sociales del GORE Junín una fotografía del gobernador regional estrechando la mano del embajador de Venezuela en Perú, Alexander Yánez Deleuze, en la que se señalaba que se estaban realizando coordinaciones para que Cárdenas Muje viaje a dicho país para "invitar directamente" a Nicolás Maduro.

"Esta mañana, nuestro gobernador se reunió con el embajador de Venezuela, Alexander Yánez Deleuze, para coordinar un viaje e invitar directamente al presidente venezolano a unirse a la celebración. Nos preparamos para unir la historia y la hermandad de nuestra región en este evento histórico, con la presencia de diferentes jefes de estado", señalaba el texto que acompañaba a la fotografía.

Este anuncio motivó una serie de críticas de distintas voces políticas ante la llegada del jefe de gobierno venezolano, dada su condición de dictador de dicha nación.

Ejecutivo negó que invitará a Nicolás Maduro

Esta mañana, el ministro de Transportes, Raúl Pérez-Reyes, en declaraciones a la prensa, señaló que el gobierno central no invitará a Nicolás Maduro al Bicentenario de la Batalla de Junín. No obstante, señaló que el gobernador de dicha región podía "invitar a quien crea".

“El gobernador puede invitar a quien crea. Obviamente, nosotros no lo vamos a invitar como gobierno. Pero creo que es una decisión del gobernador a quién invita él, yo no voy a limitar(lo)", sostuvo.

En ese sentido, el titular del MTC señaló que el principal motivo por el que no se invitaría al jefe de Estado venezolano es su "posición política".

"Para ser honesto, a mí no me parece esta invitación, tenemos clara la posición política del señor Maduro y las controversias que hemos tenido como gobierno con el gobierno de Venezuela a pesar de que respetamos la posición de él; sin embargo, nosotros no coincidimos”, puntualizó.