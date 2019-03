La autoridad dice que planea presentar una ordenanza municipal al respecto | Fuente: Facebook Henry López

El alcalde provincial de Huancayo, Henry López Cantorín, proclamó su intención de tener un Huancayo "libre de venezolanos". A través de un comunicado difundido en la cuenta de la Municipalidad, además de una publicación en su cuenta personal, en la que dice que los inmigrantes venezolanos "faltan el respeto, maltratan nuestros jóvenes golpeándolos, que los boten..."

Según el municipio, las motivaciones del alcalde para esta proclamación son "la creciente y descontrolada presencia de extranjeros" en la ciudad, a los que atribuye el "crecimiento de la informalidad laboral, el comercio ambulatorio y actos vandálicos". En particular, dijo que los inmigrantes trabajan como vigilantes en discotecas y bares, y que allí "agreden" a los "jóvenes huancaínos" y a "los propios vecinos del lugar".

Como supuesto ejemplo, mencionó el caso de un joven que fue hallado muerto tras ir a una discoteca, la cual "tenía varios extranjeros quienes podrían estar involucrados con su desaparición".

Planea ordenanza

Ante esto, el alcalde asegura estar trabajando en una ordenanza municipal que tiene como sustento el artículo quinto la ordenanza regional 108-2011-GRJ-CR, que establece "que la empresa privada y sus respectivas concesionarias, que desarrollen sus actividades económicas en la región Junín, fomenten el empleo regional en un porcentaje superior a 60% de la totalidad de su personal", aunque la autoridad busca que sea en un 80%.

"A mí me eligieron para poner orden en la ciudad, y si por eso me van a decir xenófobo, no me molesto; y si por eso los venezolanos me van a agredir o insultar como lo hicieron hoy, estoy aquí para poner el pecho por mi ciudad", dijo el López Cantorín. "No voy a permitir que nadie venga a mi tierra a faltar el respeto ni a mí ni a nadie, más aun cuando les abrimos las puertas de nuestra ciudad y les damos las facilidades para trabajar, por esto me ratifico "Huancayo libre de venezolanos"; dijo el alcalde.

Esta no es la primera vez que el alcalde de Huancayo se refiere a los extranjeros de forma despectiva. Luego de ser elegido como autoridad en las últimas elecciones, López Cantorín publicó en sus redes un mensaje en que los acusaba de ser responsables de inseguridad. “No esperemos que ataquen todavía a un ser querido o amigo para actuar, de persistir estos hechos declararemos a Huancayo libre de venezolanos, mano dura a la delincuencia”, escribió en aquella oportunidad, aunque luego borró el estado.