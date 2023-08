Huancayo: denuncian intento de robo de cinco cadáveres en el cementerio de Azapampa

Un grupo de vecinos de la Comunidad Campesina de Azapampa en el distrito de Chilca, provincia de Huancayo, denunciaron el intento de profanación de cinco tumbas para robar restos humanos en el Cementerio General de Hughu Cruz.

En el lugar encontraron un cuerpo que había sido retirado de su tumba y otros cuatro nichos se encontraban semiabiertos, por lo cual, la Fiscalía inició la formalización de la denuncia por daños materiales y presunta comisión del delito de profanación.

Personal de serenazgo del distrito de Chilca, Policía Nacional y el representante del Ministerio Público llegaron al lugar para realizar la constatación del hecho, que habría ocurrido en la madrugada de hoy.

Las autoridades avisaron sobre lo sucedido a los familiares de los difuntos. Asimismo se informó que se intensificará la vigilancia por la zona para evitar que se repita este tipo de hechos.

Roban cadáver de un bebé

La señora Celia Esquivel denunció el robo del cadáver de su bebé, fallecido hace apenas unas semanas. Este terrible crimen ocurrió el pasado fin de semana, en el cementerio San Sebastián, en la ciudad de Cusco.

A través de RPP Noticias, la mujer contó que ayer domingo acudió al camposanto para dejar flores en la tumba de su hijo, dándose con la ingrata sorpresa de que habían profanado el nicho.

“Está vacía su tumbita, no hay el cadáver. Han abierto la tumba y no hay cadáver. No sé qué hacer”, manifestó la madre en 'Ampliación de Noticias'.

Entre sollozos, Celia Esquivel hizo un desesperado pedido de ayuda a las autoridades de Cusco y a la Policía Nacional, para que redoblen esfuerzos y recuperen el cadáver de su hijo.

La mujer aseguró que ya hizo la denuncia ante las autoridades, pero no ve avances en las investigaciones.

“Yo ya he puesto la denuncia y ahorita estoy en la Fiscalía. Yo necesito que avance esto la fiscal, que se haga algo. Que se haga un peritaje, algo, para poder avanzar. No hay avance”, reclamó.