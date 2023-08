Madre denunció robo del cadáver de su bebé del cementerio de Cusco

Cusco Cusco: madre denunció el robo del cadáver de su bebé del cementerio

La mujer pide celeridad en la investigación para dar con los responsables. | Fuente: Andina / Referencial

La señora Celia Esquivel denunció el robo del cadáver de su bebé, muerto hace apenas unas semanas. Este terrible crimen ocurrió el pasado fin de semana, en el cementerio San Sebastián, en la ciudad de Cusco.

A través de RPP Noticias, la mujer contó que ayer, domingo, acudió al camposanto para dejar flores en la tumba de su hijo, dándose con la ingrata sorpresa de que habían profanado el nicho.

“Está vacía su tumbita, no hay el cadáver. Han abierto la tumba y no hay cadáver. No sé qué hacer”, manifestó la madre en Ampliación de Noticias, edición Cusco.

Entre sollozos, Celia Esquivel hizo un desesperado pedido de ayuda a las autoridades de Cusco y a la Policía Nacional, para que redoblen esfuerzos y recuperen el cadáver de su hijo.

“Solo pido justicia para mi hijo, que aparezca. Quien sepa algo, díganme, háganle saber a la Policía. Quiero encontrar, por favor. Soy mamá”, declaró la mujer.

El pequeño falleció el pasado 11 de julio, tras lo cual fue enterrado, al día siguiente, en el mentado cementerio de Cusco.



Pide celeridad en la investigación

La mujer aseguró que ya hizo la denuncia ante las autoridades, pero no ve avances en las investigaciones.

“Yo ya he puesto la denuncia y ahorita estoy en la Fiscalía. Yo necesito que avance esto la fiscal, que se haga algo. Que se haga un peritaje, algo, para poder avanzar. No hay avance”, reclamó.

La propia madre de familia hizo las averiguaciones en el cementerio, descubriendo que el robo habría ocurrido el sábado por la noche.

“El que cuida el cementerio me ha dicho que el sábado en la mañana estaba todo normal, pero ayer domingo apareció así la tumba (profanada)”, remarcó.

Lamentablemente, este no es el primer robo de este tipo reportado en Cusco. Hace unas semanas, desconocidos sustrajeron de la morgue del Hospital de Contingencia de Cusco el cuerpo de un bebé que acababa de fallecer.