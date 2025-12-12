Huancayo: detienen a fiscal anticorrupción por conducir camioneta en presunto estado de ebriedad

Se trata del fiscal Rodrigo Mera, quien ahora afronta una investigación por el presunto delito de peligro común y por conducir un vehículo en supuesto estado de ebriedad.

El fiscal Rodrigo Mera Palomino fue detenido anoche en la avenida Centenario, en la ciudad de Huancayo (Junín), después de que fuera intervenido por conducir su camioneta en presunto estado de ebriedad.

Según el parte policial, la intervención se realizó después de que un transeúnte alertara sobre la conducción “irregular” de la camioneta que conducía Mera Palomino, del Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín.

Los agentes dijeron que el conductor no se detuvo ante las señales policiales y, al ser interrogado, tenía los ojos enrojecidos y aliento a alcohol, de acuerdo con señalado en el citado documentado policial.

Fiscal fue sometido a pruebas de dosaje etílico

En la comisaría de Huancayo se le practicaron dos pruebas de dosaje etílico cualitativo, pero la primera arrojó un resultado positivo, mientras que la segunda dio negativo. Debido a esta discrepancia, se ordenó que al fiscal Mera Palomino se le aplique una muestra de sangre, que aún permanece en evaluación.

Después de su detención, el fiscal se desvaneció y fue trasladado a una clínica local, donde permanece en observación, según informó la corresponsal de RPP en Junín.

El caso continúa en investigación por el presunto delito de peligro común y por conducir un vehículo en aparente estado de ebriedad.