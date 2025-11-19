Automóvil fuera de control se empotró contra una pollería de Huancayo: una madre y sus dos hijos resultaron heridos [VIDEO]

La madre y los dos pequeños estaban esperando su pedido, cuando fueron embestidos por el coche. | Fuente: RPP

Pudo ser una tragedia. Un automóvil fuera de control invadió la acera y se empotró contra una pollería del óvalo de Ocopilla, en la ciudad de Huancayo (región Junín).

Las cámaras de seguridad captaron este violento accidente, ocurrido el 18 de noviembre, al promediar las 12:42 p.m. En las imágenes, se ve cómo el coche da un giro desde una calle aledaña, tras lo cual se despista y termina estrellándose contra el restaurante.

En su recorrido, el vehículo embistió a una mujer y a sus dos pequeños hijos, que se encontraban dentro del restaurante, esperando su pedido para almorzar, informó la corresponsal de RPP en la región Junín.

La joven madre, identificada como Mónica Milagros Mendoza (24), sufrió diversos golpes y contusiones, mientras que su pequeño hijo, de apenas un año de nacido, sufrió cortes en el rostro. En tanto, su hija mayor, de ocho años, también presenta diversas lesiones producto del impacto.

Los tres salvaron de morir, pero tuvieron que ser llevados a un hospital para su atención.



Las cámaras de seguridad captaron el momento del accidente. | Fuente: Difusión

Accidente en investigación

El violento accidente ya se encuentra en investigación por parte de la Policía Nacional.

Nuestra reportera informó que el automóvil era conducido por una mujer, identificada como Mauricruz Aizanoa Justo (38).

Según fuentes policiales, la conductora aseguró a las autoridades que presentó un problema con los frenos, por lo que perdió el control de su vehículo y terminó estrellándose contra el restaurante.

